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Коля Лукашенко привез в интернат арбузы с президентского поля. Фотофакт
Фото: БЕЛТА
Ученики 8-11-х классов Острошицко-Городокской средней школы привезли туда арбузы (как и в прошлом году). Как сообщает
Отметим, что в начале года в этот интернат с новогодним концертом и подарками уже приезжали ученики Острошицко-Городокской школы, где учится младший сын президента. Николай Лукашенко подарил местным жителям двух львиноголовых кроликов из хозяйства отца.
А в мае ко Дню победы Лукашенко-младший презентовал пожилым людям десяток кур несушек и петуха.
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Младший сын главы государства с одноклассниками помог жителям Минского дома-интерната продовольствием.
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