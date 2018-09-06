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Коля Лукашенко привез в интернат арбузы с президентского поля. Фотофакт

07.09.2018 21:37 — Разное | UDF  
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Фото: БЕЛТА
Младший сын главы государства с одноклассниками помог жителям Минского дома-интерната для пенсионеров и инвалидов продовольствием.

Ученики 8-11-х классов Острошицко-Городокской средней школы привезли туда арбузы (как и в прошлом году). Как сообщает БЕЛТА, всего подростки доставили 5 тонн арбузов, собранных недавно на президентском поле, а также тонну картофеля сорта «Манифест», который выращивают на президентском подворье в Острошицком городке.


Коля Лукашенко привез в интернат арбузы с президентского поля. Фотофакт


Коля Лукашенко привез в интернат арбузы с президентского поля. Фотофакт

Отметим, что в начале года в этот интернат с новогодним концертом и подарками уже приезжали ученики Острошицко-Городокской школы, где учится младший сын президента. Николай Лукашенко подарил местным жителям двух львиноголовых кроликов из хозяйства отца.

Коля Лукашенко привез в интернат арбузы с президентского поля. Фотофакт

А в мае ко Дню победы Лукашенко-младший презентовал пожилым людям десяток кур несушек и петуха.

Коля Лукашенко привез в интернат арбузы с президентского поля. Фотофакт

Лукашенко в окружении красавиц собирал арбузы

 
 
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Младший сын главы государства с одноклассниками помог жителям Минского дома-интерната продовольствием.
 
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