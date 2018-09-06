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Коллектив программы «Столичные подробности» отмечен спецпремией на конкурсе «Минский мастер-2018»
Новости Беларуси. Наши коллеги-журналисты практически каждый день рассказывают о людях, которые делают наш город лучше. Приятно, что и наш нелегкий журналистский труд тоже не остается незамеченным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Коллектив программы «Столичные подробности» 7 сентября на награждении «Минский мастер-2018» отметили специальной наградой.
Сергей Манько, заведующий службой вещания на Минск и Минскую область телеканала «СТВ»:
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Новости Беларуси. Наши коллеги-журналисты практически каждый день рассказывают о людях, которые делают наш город лучше. Приятно, что и наш нелегкий журналистский...
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