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«Минский мастер-2018». 40 победителей конкурса чествовали в столице

07.09.2018 22:24 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 7 сентября в Минске чествовали лучших профессионалов, внесших весомый вклад в развитие столицы, от официанта до водителя трамвая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Минский мастер-2018». 40 победителей конкурса чествовали в столице

Финал был жарким, в него вышли более 700 человек. А победных мест всего-то 40! Правда ли, что дело мастера боится, узнавала наш корреспондент Ольги Коршун, которая находилась на церемонии чествования победителей конкурса «Минский мастер».

«Минский мастер-2018». 40 победителей конкурса чествовали в столице

Ольга Коршун, СТВ:
У нас одновременно творческая и рабочая атмосфера, ведь уровень профессионального мастерства буквально зашкаливает. В центре столицы собрались более 40 уже признанных мастеров своего дела. Мы на церемонии награждения победителей конкурса «Минский мастер».

«Минский мастер-2018». 40 победителей конкурса чествовали в столице

В 2018 за это звание боролись более 19 тысяч – представьте, какая конкуренция! – представителей самых разных профессий, от следователя и врача до асфальтобетонщика и повара. Кажется, что может объединять всех этих людей? На самом деле критерий один: благодаря их мастерству мы – обычные минчане – каждый день наслаждаемся красивым, чистым и безопасным городом.

«Минский мастер-2018». 40 победителей конкурса чествовали в столице

Коллектив программы «Столичные подробности» отмечен спецпремией на конкурсе «Минский мастер-2018»

Конкурс проводят уже в 15 раз. В 2018 лучшими мастерами своего дела стали более 40 минчан. Такая особенность: в этом году среди победителей большинство молодых специалистов. А вот в вопросе, кто лучше работает, мужчины или женщины, абсолютный паритет.

Подробнее о награждении в видеоинформации.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 7 сентября в Минске чествовали лучших профессионалов, внесших весомый вклад в развитие столицы, от официанта до водителя трамвая, сообщили в...
 
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