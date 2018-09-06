ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Али Лариджани: Александр Лукашенко высказал хорошие идеи касательно расширения торгово-экономических отношений между Беларусью и Ираном

07.09.2018 23:18 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Потенциал товарооборота в миллиард долларов между Беларусью и Ираном – 7 сентября о такой экономической плане взаимоотношений шла речь на встрече Александра Лукашенко с председателем Собрания исламского совета Ирана Али Лариджани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За плечами иранского спикера большой управленческий опыт: руководство телерадиокомпанией, работа в профильных ведомствах, а также в Высшем совете национальной безопасности. У Беларуси и Ирана хорошие политические контакты, а объемы взаимной торговли пока явно далеки от возможных. Над этим как раз и предстоит поработать, уверены обе стороны. Корреспондент Анастасия Иванникова расскажет о перспективах двустороннего сотрудничества.

Али Лариджани: Александр Лукашенко высказал хорошие идеи касательно расширения торгово-экономических отношений между Беларусью и Ираном

Родина лучших персидских ковров, производитель фисташек и страна с крупнейшим в мире месторождением бирюзы. А еще государство, которое, согласно данным ЮНЕСКО, занимает третье место по количеству памятников. И народ с уникальным календарем – сейчас здесь 1396 год. Иран на протяжении многих веков занимал ключевую роль на Востоке.

Али Лариджани: Александр Лукашенко высказал хорошие идеи касательно расширения торгово-экономических отношений между Беларусью и Ираном

Позиции не теряет и сейчас: страна обладает четвертой по размеру ВВП экономикой в исламском мире и второй по размеру в Западной Азии. Это одно из наиболее технологически развитых государств региона, к тому же с крупными запасами нефти и природного газа. Диалог с этой страной Беларусь начала уже четверть века назад.

Али Лариджани: Александр Лукашенко высказал хорошие идеи касательно расширения торгово-экономических отношений между Беларусью и Ираном

Анастасия Иванникова, СТВ:
Дважды – в 1998 и 2006 – Александр Лукашенко был с визитами в Иране. Президент Ирана приезжал в нашу страну тоже дважды. Лидеры постоянно общаются в рамках международных саммитов. Хорошие политические контакты заложили основу для экономики. В прошлом году – 154 миллиона долларов товарооборота.

Али Лариджани: Александр Лукашенко высказал хорошие идеи касательно расширения торгово-экономических отношений между Беларусью и Ираном

Но эти цифры лишь начало экономического пути, уверены две стороны. Над будущими, еще большими, успехами работать нужно уже сегодня. Причем не только лидерам стран – различным профильным ведомствам и, конечно, парламентам.

Али Лариджани: Александр Лукашенко высказал хорошие идеи касательно расширения торгово-экономических отношений между Беларусью и Ираном

Встреча получилась действительно теплая. Впрочем, с традиционным белорусским гостеприимством гости из Ирана знакомы. Да и сами на весь мир славятся своим радушием (это не удивительно для страны, где без преувеличения в каждом доме можно встретить… самовар). Минск и Тегеран разделяет почти 3000 километров.

Али Лариджани: Александр Лукашенко высказал хорошие идеи касательно расширения торгово-экономических отношений между Беларусью и Ираном

К серьезному разговору приступили с первых минут. Планка в миллиард долларов взаимной торговли – это задача на перспективу. Именно так оценивает потенциал товарооборота наш Президент.

Али Лариджани: Александр Лукашенко высказал хорошие идеи касательно расширения торгово-экономических отношений между Беларусью и Ираном

Александр Лукашенко: Мы должны иметь миллиардный товарооборот

Местный парламент Али Лариджани возглавляет уже 10 лет. Его называют «умеренным консерватором». Уверен: такой парламентский визит назрел. Тем более председатель верхней палаты нашего парламента Михаил Мясникович в 2017 году дважды посетил Иран. Стороны шутят: равновесие надо восстанавливать. Уже после встречи иранский гость поделился с журналистами впечатлениями и рассказал о намеченных планах двух стран.

Али Лариджани: Александр Лукашенко высказал хорошие идеи касательно расширения торгово-экономических отношений между Беларусью и Ираном

Али Лариджани, председатель собрания Исламского совета Исламской Республики Иран:
Нам следует развивать торгово-экономические отношения. И Александр Лукашенко высказал хорошие идеи касательно расширения этих отношений. В целом, конечно же, мы согласны с его мнением. И есть много потенциальных возможностей в Иране и Беларуси, которые следует активизировать. Мы обсуждали вопрос и в части сельского хозяйства, промышленности, по другим направлениям.

Али Лариджани: Александр Лукашенко высказал хорошие идеи касательно расширения торгово-экономических отношений между Беларусью и Ираном

Говорили и о сотрудничестве в нефтяной сфере, – уже потом добавил председатель парламента Ирана. Страна – один из крупнейших мировых производителей нефти и один из самых влиятельных членов ОПЕК. Уже сейчас можно говорить о хорошем двустороннем диалоге в сфере энергетики. Но ведь есть и другие сферы для диалога. К примеру, намерены наладить региональное взаимодействие, есть потенциал и в области передовых технологий.

Али Лариджани: Александр Лукашенко высказал хорошие идеи касательно расширения торгово-экономических отношений между Беларусью и Ираном

Первый шаг парламентарии сделали уже сегодня: подписали меморандум о взаимодействии групп дружбы. Но останавливаться на этом стороны не намерены, призывают активнее работать над созданием дорожной карты. Встреча представителей Национального собрания и делегации Ирана прошла в Национальной библиотеке. Спикеры белорусского парламента уверены, что плодотворным будет сотрудничество в транспортно-логистической сфере. В числе перспективных назвали гуманитарные проекты, медицину и образование.

Али Лариджани: Александр Лукашенко высказал хорошие идеи касательно расширения торгово-экономических отношений между Беларусью и Ираном

По традиции цветы и венки в память обо всех погибших в Великой Отечественной легли к монументу Победы. Кстати, в самом Иране последние военные действия были 30 лет назад. Сегодня это самая безопасная страна в регионе. С каждым годом сюда приезжают все больше туристов из Европы и Азии. Ждут здесь и белорусов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Потенциал товарооборота в миллиард долларов между Беларусью и Ираном – 7 сентября о такой экономической плане взаимоотношений шла речь на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Коллектив программы «Столичные подробности» отмечен спецпремией на конкурсе «Минский мастер-2018»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика