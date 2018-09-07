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Россиянка Александра Трусова впервые в истории женского фигурного катания выполнила четверной лутц

07.09.2018 23:52 — Разное | Tut.by  
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Россиянка Александра Трусова впервые в истории женского фигурного катания выполнила четверной лутц. Она совершила этот прыжок на этапе юниорского Гран-при в Литве.

Спортсменка заняла первое место на этапе, показав в произвольной программе результат 146,70 балла (221,44 — по сумме программ). Трусова, помимо четверного лутца, исполнила каскад из четверного и тройного тулупов.

Видео: ISU Junior Grand Prix/YouTube

Также Трусова установила мировые рекорды в произвольной программе и по сумме программ. Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) решил, что установленные до сезона-2018/19 мировые рекорды в фигурном катании будут считаться историческими в связи с изменением системы оценок уровня исполнения. Спортсменка в четверг установила мировой рекорд в короткой программе (74,74).

Второе место на этапе Гран-при в Литве заняла Ким Е Лим из Южной Кореи (191,89), третьей стала еще одна россиянка, Ксения Синицына (187,91).

У мужчин четверной лутц на турнире впервые выполнил американец Брэндон Мроз в 2011 году.

 
 
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Спортсменка заняла первое место на этапе, показав в произвольной программе результат 146,70 балла.
 
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