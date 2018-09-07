ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Лиде женщина из-за чувства ревности к супругу грозилась спрыгнуть с крыши многоэтажного дома (видео)

07.09.2018 — Разное | Lida.Info  
Размер текста:
A
A
A

В Лиде женщина из-за чувства ревности к супругу грозилась спрыгнуть с крыши многоэтажного дома (видео)

В Лиде одна из местных жительниц грозилась спрыгнуть с крыши многоэтажки. Причиной случившегося, по всей видимости, стало чувство ревности к супругу.

Она свесила ногу через парапет и сидела в таком положении долгое время. Вскоре, приехали работники экстренных служб и родственники.

На видео рядом с женщиной находится ее родственник. Он долгое время пытался отговорить девушку от задуманного. Так же на крышу поднялся и её супруг. Дождавшись подходящего момента родственник, силой убрал девушку от опасности. После сотрудниками милиции она была передана в руки медиков.

Девушке на данный момент оказывают психологическую помощь в больнице. Известно, что в семье есть ребенок, сообщил в своем аккаунте «В Контакте» Александр Плескачев.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Лиде одна из местных жительниц грозилась спрыгнуть с крыши многоэтажки. Причиной случившегося, по всей видимости, стало чувство ревности к супругу. Она свесила...
 
Новости дня
Новости разные
 
Не поверите! В России тендер на освоение крупного нефтяного месторождения выиграла... телеведущая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
08.09.2018
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика