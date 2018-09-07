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В Лиде женщина из-за чувства ревности к супругу грозилась спрыгнуть с крыши многоэтажного дома (видео)
В Лиде одна из местных жительниц грозилась спрыгнуть с крыши многоэтажки. Причиной случившегося, по всей видимости, стало чувство ревности к супругу.
Она свесила ногу через парапет и сидела в таком положении долгое время. Вскоре, приехали работники экстренных служб и родственники.
На видео рядом с женщиной находится ее родственник. Он долгое время пытался отговорить девушку от задуманного. Так же на крышу поднялся и её супруг. Дождавшись подходящего момента родственник, силой убрал девушку от опасности. После сотрудниками милиции она была передана в руки медиков.
Девушке на данный момент оказывают психологическую помощь в больнице. Известно, что в семье есть ребенок,
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В Лиде женщина из-за чувства ревности к супругу грозилась спрыгнуть с крыши многоэтажного дома (видео)
В Лиде одна из местных жительниц грозилась спрыгнуть с крыши многоэтажки. Причиной случившегося, по всей видимости, стало чувство ревности к супругу. Она свесила...
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