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Трамп помимо Ирана планирует обсудить в СБ ООН проблему распространения оружия массового уничтожения
Президент США Дональд Трамп намерен на заседании Совета Безопасности ООН, председателем которого он станет, поднять тему распространения оружия массового поражения, сообщает в пятницу постпредство США при ООН в Twitter.
"В ходе заседания Совета Безопасности президент затронет тему распространения оружия массового поражения, в том числе химического, биологического и ядерного оружия, а также баллистических ракет", - говорится в сообщении постпредства США при ООН.
Американское постпредство отмечает, что "распространение такого оружия угрожает слишком многим невинным гражданам", на что указывают последние события.
Ранее постпред США при ООН Никки Хейли объявила о планах провести 26 сентября заседание СБ ООН под председательством Д.Трампа, посвященное иранскому вопросу.
В сентябре к США перешло председательство в Совбезе ООН.
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Трамп помимо Ирана планирует обсудить в СБ ООН проблему распространения оружия массового уничтожения
Президент США Дональд Трамп намерен на заседании Совета Безопасности ООН, председателем которого он станет, поднять тему распространения оружия массового...
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