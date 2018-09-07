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Депардье посетил Северную Корею в преддверии празднования 70-летия образования КНДР
Французский актер Жерар Депардье приехал в Северную Корею, сообщает в пятницу французское телевидение.
На показанных в пятницу видеокадрах видно, как Ж.Депардье в солнечных очках и в синей рубашке находится в лобби-баре международной гостиницы Янгакто, расположенной в Пхеньяне.
Рядом с ним, судя по видеозаписи, присутствует и другой французский актер и режиссер Ян Муа.
На кадрах также видно, что Ж.Депардье решительно отказывается от любых контактов и интервью с журналистами, которые узнали его.
9 сентября в Северной Корее пройдут мероприятия, приуроченные к 70-й годовщине образования КНДР. В частности, в столице должен пройти большой военный парад.
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Французский актер Жерар Депардье приехал в Северную Корею, сообщает в пятницу французское телевидение. На показанных в пятницу видеокадрах видно, как Ж.Депардье в...
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