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Не поверите! В России тендер на освоение крупного нефтяного месторождения выиграла... телеведущая
Правда, телеведущая Оксана Марченко к тому же еще и жена украинского "кума Путина".
Жена лидера движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука, телеведущая Оксана Марченко выиграла конкурс на освоение одного из трех крупнейших нефтяных месторождений в Ханты-Мансийском автономном округе России, пишет
Оксана Марченко
Медведчука называют «кумом» президента России Владимира Путина. СМИ сообщали, что Путин в 2004 году вместе с женой тогда вице-премьера Дмитрия Медведева стали крестными родителями дочери этого украинского политика.
В кипрском реестре Оксана Марченко числится как единственный учредитель фирмы-офшора, которой принадлежит доля в 50,1 процента российского ООО «НЗНП Трейд». Эта компания в 2015 году выиграла конкурс на право добывать нефть на Гавриковском месторождении, третьем по величине в ХМАО. Суммарные запасы нефти оцениваются в 123,7 миллиона тонн.
Почему это важно:
Россия входит в число мировых лидеров по экспорту нефтепродуктов. По данным Министерства финансов России, доля нефтегазовых доходов в бюджете страны по состоянию на март 2016 года составляла 37,4 процента.
Британский еженедельник «The Economist» в 2008 году указывал, что в 2000-х Россию захлестнул поток нефтедолларов, давший стране больше влияния на политической арене и замаскировавший экономические проблемы.
Что еще известно:
Одним из условий разработки этого месторождения было то, что переработка добытой нефти должна осуществляться в Ростовской области, ранее отмечал «Коммерсант». В 2015 году в регионе было только два специализированных завода, один из которых был под контролем «НЗНП Трейд».
Одна из дочерних компаний «Роснефти» оспаривала условие для заключения сделки. Суд не удовлетворил это требование, и компания «Роснефти» не принимала участие в конкурсе на нефтедобычу в этом регионе.
Отмечается, что добыча нефти пока не осуществляется. Сейчас все на стадии активной закупки оборудования.
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Правда, телеведущая Оксана Марченко к тому же еще и жена украинского "кума Путина".
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