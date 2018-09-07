Не поверите! В России тендер на освоение крупного нефтяного месторождения выиграла... телеведущая

snob.ru со ссылкой на украинскую редакцию радио Свобода . Жена лидера движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука, телеведущая Оксана Марченко выиграла конкурс на освоение одного из трех крупнейших нефтяных месторождений в Ханты-Мансийском автономном округе России, пишетсо ссылкой на украинскую редакцию радио









Оксана Марченко





Медведчука называют «кумом» президента России Владимира Путина. СМИ сообщали, что Путин в 2004 году вместе с женой тогда вице-премьера Дмитрия Медведева стали крестными родителями дочери этого украинского политика.





В кипрском реестре Оксана Марченко числится как единственный учредитель фирмы-офшора, которой принадлежит доля в 50,1 процента российского ООО «НЗНП Трейд». Эта компания в 2015 году выиграла конкурс на право добывать нефть на Гавриковском месторождении, третьем по величине в ХМАО. Суммарные запасы нефти оцениваются в 123,7 миллиона тонн.





Почему это важно:





Россия входит в число мировых лидеров по экспорту нефтепродуктов. По данным Министерства финансов России, доля нефтегазовых доходов в бюджете страны по состоянию на март 2016 года составляла 37,4 процента.





Британский еженедельник «The Economist» в 2008 году указывал, что в 2000-х Россию захлестнул поток нефтедолларов, давший стране больше влияния на политической арене и замаскировавший экономические проблемы.





Что еще известно:





Одним из условий разработки этого месторождения было то, что переработка добытой нефти должна осуществляться в Ростовской области, ранее отмечал «Коммерсант». В 2015 году в регионе было только два специализированных завода, один из которых был под контролем «НЗНП Трейд».





Одна из дочерних компаний «Роснефти» оспаривала условие для заключения сделки. Суд не удовлетворил это требование, и компания «Роснефти» не принимала участие в конкурсе на нефтедобычу в этом регионе.





Отмечается, что добыча нефти пока не осуществляется. Сейчас все на стадии активной закупки оборудования.