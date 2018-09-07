Весь экспорт свинины – под угрозой

Экономическая газета . Но если в среду, 5 сентября на сайте российского надзорного ведомства было размещено уже ставшее привычным сообщение о том, что оно вынуждено усилить контроль продукции еще 4 сельхозпредприятий Беларуси из-за нарушений санитарно-ветеринарных требований, то в четверг, 6 сентября там появилась настоящая «бомба», пишет





Однако обо всем по порядку. Согласно первому сообщению «под раздачу» со стороны россиян попали компании «Брестские традиции» и «Старфуд», Житковичское РАЙПО и птицефабрика «Рассвет».





В основном им вменяется попытка поставки мясной продукции, изготовленной из мяса птицы, содержащего кокцидиостатики – ветеринарные препараты, которые лечат животных, но снижают иммунитет и вызывают дисбактериоз у человека.





Естественно, их наличие в мясной продукции запрещено. Особо выделились производители из Житкович – они пытались ввезти в Россию говядину, содержащую кишечную палочку.





В подобных случаях действия контролеров строго регламентированы – продукция «заворачивается» на границе, а ее производитель попадает в «черные списки» Россельхознадзора и потом долго должен доказывать, что он «не верблюд».





Подобные новости в последнее время стали настолько привычными, что на данное сообщение можно было бы вообще не обращать внимание, если бы на следующий день не случилось гораздо более страшное.





Как сообщила российская сторона, в поступивших с белорусского предприятия ОАО «Гродненский мясокомбинат» готовых мясных изделиях был выявлен ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС).





АЧС - болезнь сверхзаразная, ветеринары боятся ее, как огня, страны (районы), где она обнаружена, становятся изгоями и остаются таковыми, пока полностью не уничтожат поголовье свиней.





Учитывая все сказанное, Россельхознадзором принято решение с 7 сентября 2018 г. ввести временные ограничения на поставки продукции с указанного предприятия в Россию.









Ситуацию усугубляет тот факт, что ранее Гродненский мясокомбинат уже «засветился» со своей мясопродукцией, получил «черную метку», но под гарантии Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода ограничения были сняты с 16 июля 2018 г.





Но не прошло и месяца, как последовал очередной «прокол». Вот цена нашим гарантиям.





В результате Россельхознадзор объявил, что оставляет за собой право ввести ограничения на всю готовую мясную продукцию, содержащую свинину, поступающую в Россию из Беларуси.





Таким образом, один недобросовестный поставщик поставил под угрозу экспорт продукции всей страны.