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С фермы под Осиповичами сбежал... страус. Встретите, не подходите, а звоните в МЧС!
В Осиповичском районе из вольера сбежал страус. Это произошло вечером 6 сентября. Но страуса до сих пор не нашли.
Экзотическую птицу держали на дворе "Птичий двор" в селе Моисеевичи. Хозяева "Птичьего двора" несколько лет ухаживают и лечат раненых птиц. Год назад они приобрели страусов, чтобы как-то окупить содержание других пострадавших птиц.
"На самом деле, это не страус, а эму, отряд казуаровые. До 1980-х он также считался страусом, но есть различия, - рассказал в комментарии
фото носит иллюстративный характер
По словам Александра, в период полового дозревания у птиц начался гон. Другие обитатели вольера пытались выгнать этого эму. Он оттолкнулся от одного из своих соперников и перепрыгнул через ограждение высотой в его рост.
Кстати, эму развивает скорость до 50 километров в час. Если увидите его - обходите стороной, предупреждает специалист. Ни в коем случае не пугайте его! И сразу же звоните в Осиповичский РОВД или в МЧС.
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В Осиповичском районе из вольера сбежал страус. Это произошло вечером 6 сентября. Но страуса до сих пор не нашли.
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