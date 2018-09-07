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С фермы под Осиповичами сбежал... страус. Встретите, не подходите, а звоните в МЧС!

07.09.2018 22:11 — Разное | Партизан  
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В Осиповичском районе из вольера сбежал страус. Это произошло вечером 6 сентября. Но страуса до сих пор не нашли.

Экзотическую птицу держали на дворе "Птичий двор" в селе Моисеевичи. Хозяева "Птичьего двора" несколько лет ухаживают и лечат раненых птиц. Год назад они приобрели страусов, чтобы как-то окупить содержание других пострадавших птиц.

"На самом деле, это не страус, а эму, отряд казуаровые. До 1980-х он также считался страусом, но есть различия, - рассказал в комментарии Еврорадио Александр, сотрудник" Охраны природы". - Это даже не птица, а потомок динозавров. Двуногое, без крыльев, серый корпус, черная голова. Он агрессивный - если шугануть, то может брыкнуць, как лошадь. Но казуар опаснее - у лошади копыто плоское, а у эму на пальцах когти".


фото носит иллюстративный характер

По словам Александра, в период полового дозревания у птиц начался гон. Другие обитатели вольера пытались выгнать этого эму. Он оттолкнулся от одного из своих соперников и перепрыгнул через ограждение высотой в его рост.



Кстати, эму развивает скорость до 50 километров в час. Если увидите его - обходите стороной, предупреждает специалист. Ни в коем случае не пугайте его! И сразу же звоните в Осиповичский РОВД или в МЧС.

 
 
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В Осиповичском районе из вольера сбежал страус. Это произошло вечером 6 сентября. Но страуса до сих пор не нашли.
 
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