Мать погибшего в Слониме солдата не верит в самоубийство и подозревает дедовщину

Мать погибшего военнослужащего, Ольга, рассказала, что несколько раз разговаривала с сыном в тот день, когда его нашли повешенным:





"В тот день он у меня спрашивал: "Мама, как ты там? Как у тебя дела? Я за тебя волнуюсь. Хочу домой. Я все думаю, как быстрее к тебе приехать помочь". Спросил, сделала ли старшая сестра Лена справку, которую ему юрист посоветовал сделать. Справку о том, что у старшей сестры Лены маленький ребенок, и она не может мне помогать по хозяйству и растить младшую дочь.





Эту справку Лена выслала ему в понедельник. Но он на тот момент еще не получил ее. Я сказала ему сходить еще раз к войсковому юристу, возможно, он что посоветовать сможет. Но в тот день юриста не оказалось, они все уехали на полигон. Мы проговорили до пяти вечера".





Через несколько часов ей сообщили о смерти сына.









“Он все время звонил, спрашивал о деньгах. Не знаю, может, Саше угрожали”





Александр Орлов родом из агрогородка Красное Кореличского района. Имея справку от сестры, он мог в скором времени быть комиссован, чтобы помогать матери с хозяйством и растить младшую сестру.





В мае этого года Ольга похоронила мужа. Для Саши он был отчимом. Рядовой приехал из армии на похороны. По словам соседей, Саша всем, чем можно, поддерживал мать в те дни. Обещал, что, когда вернется из армии, отремонтирует родительский дом.





Еврорадио , что сын постоянно просил денег. Он не рассказывал, для чего они ему нужны: Ольга рассказывает, что сын постоянно просил денег. Он не рассказывал, для чего они ему нужны:





"В июле у него был отпуск, я ему дала 50 рублей. А до этого его отпустили из армии на похороны отчима, и тогда дала еще рублей 100. Через две недели он мне позвонил, спрашивал, как дела, а потом сказал, что у него почти не осталось денег, копейки какие-то. После того, как приехал из Минска, постоянно просил деньги. Мы ему высылали сколько могли. Он постоянно звонил, спрашивал о деньгах. Он никогда не говорил, зачем ему столько. Не знаю, может Саше угрожали".





Когда Ольга спросила сына Александра по телефону про дедовщину, он сказал, что их слушают: "Я ничего не могу сказать. Нас слушают".









“Наверное, отбивался рукой". Два следа от веревки на шее. Гематомы на правом локте и на правой ладони





На шее Александра, по словам матери, два следа от веревки, а на теле гематомы:





"У него на шее два следа от петли веревки. Один выше уха, так, словно его душили, а веревка соскользнула с левой стороны. Возможно, что его сначала придушили, а потом уже подвесили. А когда мы его забирали из морга, то увидели гематому на правом локте и на правой ладони сверху. Наверное, отбивался рукой. В морге нам отказались показать спину сына. Мы были в шоке, меня оттуда вывели под руки, и мы не додумались быть более настойчивыми".





Об армии Александр никогда особенно матери не рассказывал. Единственный раз он пожаловался на психологическое давление:





"Когда он был еще на первом этапе (это период, когда призывникам преподают теоретическую часть), он рассказал, что на них давят морально. Такого, чтобы били, не было. Но вот психологически было трудно. А когда они поехали в Минск на два недели, когда там был парад, то оттуда звонил и жаловался, что в Слониме хотя и было тяжело морально, но тут еще хуже. Он намекнул, что бьют свои".





Александр Орлов был найден в "холодной" каптерке — это помещение, где хранится инструмент для уборки улицы. По версии руководства воинской части, чтобы туда попасть, он сбил замок с двери. В балку на высоте двух метров он забил крюк толщиной с мизинец. После чего дополнительно загнул его.





Ольга не верит, что ее сын смог бы такое сделать: "Он еще ребенок. Как он смог бы вбить крюк такой толщины в балку на высоте двух метров, да еще и так загнуть его?".





Здание, где был найден Александр, по словам матери, находится напротив казармы, окна выходят на нее:





"Такой замок камнем не собьешь, кирпичом тоже. Это надо чем-то срывать. Кроме того, должен быть слышен грохот: сперва когда сбивался замок, а потом когда забивался крюк. Окна казармы выходили на эту каптерку, вокруг казармы стояли палатки, где также находились люди, и они должны были слышать грохот. Но якобы никто ничего не заметил".

#1#

По словам матери, в карманах Александра нашли мобильный телефон, паспорт и зажигалку. Больше у него ничего не было.





Спокойный, ранимый парень





Антон, друг Александра Орлова, рассказывает Еврорадио, что знакомые, которые работают в части, слышали о предсмертной записке, которую оставил рядовой: "Официально об этом никто не говорит. Говорят, что" холодная", где он повесился, была закрыта изнутри. Но ее можно и снаружи закрыть так, чтобы была закрыта, как будто изнутри".





По словам знакомых, Александр жаловался, что ему надоело в армии. В основном характеризуют его как парня спокойного, многим он казался ранимым. Знакомые говорят, что он несколько раз просил мать сделать все возможное, чтобы его комиссовали.





Белорусская армия взяла на себя все финансовые расходы по похоронам Александра Орлова.