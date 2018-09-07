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"Это вторжение": в Москве гневно отреагировали на решения Константинополя

07.09.2018 21:40 — Разное | Партизан  
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Назначение Константинопольским патриархом своих представителей — епископов в Украине без согласования с Русской православной церковью является грубым вторжением на ее каноническую территорию.

Такое заявление сделал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда, передает inforesist.org

«Назначение константинопольским патриархом своих представителей-епископов в Украине — без согласования с патриархом Московским и всея Руси и блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины — есть не что иное, как беспрецедентно грубое вторжение на каноническую территорию Московского патриархата», — написал Легойда в своем канале в Telegram.

По его словам, «такие действия не могут остаться без ответа».

Представитель Русской церкви также выразил надежду, что Константинопольский патриархат понимает серьезность возможных последствий своих решений.

Напомним, в пятницу, 7 августа, стало известно, что Вселенский патриархат в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине назначил своих экзархов в Киеве.

 
 
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Назначение Константинопольским патриархом своих представителей — епископов в Украине без согласования с Русской православной церковью является грубым...
 
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