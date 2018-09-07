"Это вторжение": в Москве гневно отреагировали на решения Константинополя

inforesist.org Такое заявление сделал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда, передает





«Назначение константинопольским патриархом своих представителей-епископов в Украине — без согласования с патриархом Московским и всея Руси и блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины — есть не что иное, как беспрецедентно грубое вторжение на каноническую территорию Московского патриархата», — написал Легойда в своем канале в Telegram.





По его словам, «такие действия не могут остаться без ответа».





Представитель Русской церкви также выразил надежду, что Константинопольский патриархат понимает серьезность возможных последствий своих решений.





Напомним, в пятницу, 7 августа, стало известно, что Вселенский патриархат в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине назначил своих экзархов в Киеве.