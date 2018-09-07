В Минском районе без вести пропал 47-летний мужчина

Новости Беларуси. Житель Мядельского района пропал без вести, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сергей Старушенко 1971 года рождения во вторник 4 сентября вышел из Минского областного противотуберкулезного диспансера, и до сих пор о его местонахождении ничего не известно. Мужчина страдает психическим заболеванием.

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