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8 сентября. События и люди

08.09.2018 02:41 — Разное | Аргументы и факты  
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8 сентября. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Католический мир - Рождество Божьей Матери Девы Марии.

Всемирный день оказания первой медицинской помощи.

Международный день грамотности (данные переписи населения Беларуси позволяют считать население страны 100% грамотным).

Международный день солидарности журналистов.

ПРИМЕТЫ:

Адриан и Наталья Овсяница. Большой урожай рябины - к морозу. Сбор рябины и калины. В этот день хорошо клюёт судак. Если не опал лист берёзы и дуба - будет суровая зима.

РОДИЛИСЬ:

1157 РИЧАРД I ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ, король Англии из династии Плантагенетов, лидер крестовых походов.

1812 Наталья Николаевна ПУШКИНА (ГОНЧАРОВА), жена А.C. ПУШКИНА. По шутливому признанию Пушкина, она была его сто тринадцатою любовью. Поэт познакомился с Гончаровой в зиму 1828-29 года, сделал ей предложение, но получил положительный ответ только весной следующего года, предоставив матери невесты доказательства, что правительство не имеет к нему политических претензий. У них было четверо детей - двое сыновей и две дочери.

1841 Антонин Леопольд ДВОРЖАК, чешский композитор.

1919 Людмила Васильевна ЦЕЛИКОВСКАЯ, российская актриса.

1923 Расул Гамзатович ГАМЗАТОВ, российский (аварский) поэт. Как-то он пожаловался Иосифу КОБЗОНУ, что не может получить квартиру в Москве. Кобзон пришёл к мэру Москвы ПРОМЫСЛОВУ и стал его укорять. Тот замахал руками: - Да где мы ему только не предлагали квартиру: в самых престижных районах, в самых лучших домах на улице Горького, на улице Алексея Толстого, на улице Чайковского. Он ото всех отказывается. Кобзон позвонил Гамзатову. - Чего же ты меня вводишь в заблуждение? Ведь о таком можно только мечтать! - Улица Горького, Толстого, Чайковского... А ты подумал: когда я умру, их в мою честь переименуют? А в разгар антиалкогольной кампании и запрещения продажи спиртных напитков на съезде Союза писателей Гамзатов сказал: «Ну что ж. Будем приносить в себе».

1963 ДИНАМИТ (Владимир Евгеньевич ТУРЧИНСКИЙ), российский спортсмен и телеведущий. Умер в 2010 году.

1966 Павел Алексеевич АСТАХОВ, российский адвокат и телеведущий. У него трое сыновей.

1971 Мартин ФРИМАН, английский актёр.

1971 Владимир Георгиевич ЕПИФАНЦЕВ, российский актёр. У него сыновья Гордей и Орфей.

1979 PINK (Алесия МУР), американская певица. У неё дочь.

1989 Avicii (Тим БЕРГЛИНГ), знаменитый шведский музыкант. Покончил с собой в апреле 2018 года.

СОБЫТИЯ:

1380 Состоялась Куликовская битва, положившая начало освобождению Руси от монголо-татарского ига. Русская армия под командованием князя Дмитрия ДОНСКОГО одержала победу над ханом МАМАЕМ (войском Золотой Орды).

1514 В сражении у Орши 80-тысячное московское войско потерпело поражение от 30-тысячной литовско-белорусской рати под началом князя Константина ОСТРОЖСКОГО.

1800 Из-за бури в США, обрушившейся на Техас, был смыт в море город Галвестон, 6 тыс. человек погибли.

1910 В небе над Австрией произошло первое в истории столкновение самолётов, которые пилотировали братья ВАРШАЛОВСКИ.

1914 В Галиции в воздушном бою с австрийцами погиб, впервые в мире применив таран, российский военный лётчик Пётр НЕСТЕРОВ.

1924 Российская революционерка Александра КОЛЛОНТАЙ получила назначение в Швецию, став первой женщиной-послом в мире.

1954 Впервые за футбольную сборную СССР выступил легендарный вратарь Лев ЯШИН (СССР - Швеция: 7:0).

2002 Украинский модельер Михаил ВОРОНИН сшил самый большой в мире мужской костюм - размером с 3-этажный дом, что соответствует тысячному размеру. Над изготовлением костюма работали 26 человек.

2012 Умер Александр БЕЛЯВСКИЙ, российский актёр.

ДНИ ГОРОДОВ:

Лепель - 579 лет.

Минск - 951 год.

 
Теги: Минск
 
 
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РИЧАРД I ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ, Расул ГАМЗАТОВ, Павел АСТАХОВ, Мартин ФРИМЕН и другие.
 
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