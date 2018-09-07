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Болотный волейбол в Беларуси: игра для тех, кто не боится испачкаться
08.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Первый матч по болотному волейболу прошел в Беларуси. Идея необычная, но желающих участвовать набралось много – 10 команд, сообщает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.
Подготовка площадки так же важна, как и тренировки спортсменов. Чтобы обустроить поле по всем правилам, понадобились тонны воды.
Вместо волейбольного – фитбольный мяч, чтобы игроки не получили травмы. Хотя такая замена многим осложнила игру.
«Тяжело, наверное, понять, куда отбить мяч. Потому что он тяжелый. Не такой как обычный волейбольный. И вот сконцентрировать внимание свое», – говорит участница соревнований Вероника Маркач.
Изменили и правила: мяч можно было отбивать и ловить. Грязь превратила, казалось бы, простую игру в настоящий аттракцион. На поле боролись не за медали, а за впечатления.
«Массу эмоций положительных, я надеюсь, только положительных. Море позитива», – говорит первый секретарь Зельвенского районного комитета Белорусского республиканского союза молодежи Виталий Держановский.
Выйти сухим из этой игры невозможно. Чтобы победить, не нужно бояться испачкаться.
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В турнире принимают участие 10 команд. Уже прошел первый матч.
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