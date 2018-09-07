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Круче Адрианы Лимы? Показываем красавиц, которые хотят стать ангелами Victoria's Secret
У компании Victoria’s Secret не самые простые времена. Сначала ретушер, которая работала с культовыми моделями марки нижнего белья (а это и Миранда Керр, и Адриана Лима, и Хайди Клум, и Алессандра Амбросио… короче, целый полк красавиц!), рассказала, что вся их «идеальность»
А потом
Но пока этого не произошло: наоборот, началась подготовка к бельевому шоу года и красавицы сбежались на кастинг Victoria’s Secret, пишет
Попробовать свои силы захотели модели со всего мира. Смогут ли они изменить лицо бренда и заткнут ли за пояс легендарных красоток — решайте сами. Вот некоторые из тех, кого мы, возможно, увидим на финальном шоу:
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Давайте посмотрим на девушек, которые стремятся стать лицами культового бренда женского белья Victoria's Secret.
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