Круче Адрианы Лимы? Показываем красавиц, которые хотят стать ангелами Victoria's Secret

У компании Victoria’s Secret не самые простые времена. Сначала ретушер, которая работала с культовыми моделями марки нижнего белья (а это и Миранда Керр, и Адриана Лима, и Хайди Клум, и Алессандра Амбросио… короче, целый полк красавиц!), рассказала, что вся их «идеальность» нарисована чужими руками .

А потом эксперты фешн-индустрии заговорили о том , что, с учетом бодипозитивной повестки в мире моды, консервативному бренду Victoria’s Secret либо придется менять моделей и рекламу, либо погибнуть.

Но пока этого не произошло: наоборот, началась подготовка к бельевому шоу года и красавицы сбежались на кастинг Victoria’s Secret, пишет Harper’s Bazaar .

Попробовать свои силы захотели модели со всего мира. Смогут ли они изменить лицо бренда и заткнут ли за пояс легендарных красоток — решайте сами. Вот некоторые из тех, кого мы, возможно, увидим на финальном шоу:



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