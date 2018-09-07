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Круче Адрианы Лимы? Показываем красавиц, которые хотят стать ангелами Victoria's Secret

08.09.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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У компании Victoria’s Secret не самые простые времена. Сначала ретушер, которая работала с культовыми моделями марки нижнего белья (а это и Миранда Керр, и Адриана Лима, и Хайди Клум, и Алессандра Амбросио… короче, целый полк красавиц!), рассказала, что вся их «идеальность» нарисована чужими руками.

А потом эксперты фешн-индустрии заговорили о том, что, с учетом бодипозитивной повестки в мире моды, консервативному бренду Victoria’s Secret либо придется менять моделей и рекламу, либо погибнуть.

Но пока этого не произошло: наоборот, началась подготовка к бельевому шоу года и красавицы сбежались на кастинг Victoria’s Secret, пишет Harper’s Bazaar.

Попробовать свои силы захотели модели со всего мира. Смогут ли они изменить лицо бренда и заткнут ли за пояс легендарных красоток — решайте сами. Вот некоторые из тех, кого мы, возможно, увидим на финальном шоу:


tmz.com

hawtcelebs.com

hawtcelebs.com

gotceleb.com

gotceleb.com

gotceleb.com

celebvegas.com

celebsfirst.com

celebzz.com

ifuun.com

Ttmz.com

hnol.net

celebsfirst.com
 
 
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Давайте посмотрим на девушек, которые стремятся стать лицами культового бренда женского белья Victoria's Secret.
 
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