«Чтобы проехать в РБ, мне нужно пленку снимать?» Водитель вступил в спор с ГАИ о тонировке

В сети получает распространение видео, снятое в Лиде. Там на днях инспекторы остановили автомобиль и сообщили водителю о нарушениях, в том числе о наличии тонировки и нечитаемом номере. Автомобилист дал понять, что машина не из Беларуси, а тонировка — заводская. Одним из его аргументов стала ссылка на техрегламент Таможенного союза, в котором нет ни слова о светопропускании задних окон. Тем не менее убедить сотрудников ГАИ ему не удалось, были составлены протоколы. Так кто же прав?



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В ролике затрагиваются многие моменты, которые автомобилисту кажутся спорными, но наиболее яро обсуждается именно тонировка.

Тезисы автора таковы: «Машина была куплена с тонировкой, я ее не наносил. Неужели чтобы проехать в Беларусь, мне нужно ее снимать? Ведь главным законом в этом вопросе является техрегламент ТС 2015 года, требования которого распространяются на все страны-участницы. Техрегламент выше местных законов».

Попробуем установить, на чьей стороне закон. Открываем техрегламент, а именно статью 4 приложения №8 к нему, которая называется «Требования к обеспечению обзорности», пункт 4.3: «Светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должно составлять не менее 70%. Данное требование не применяется к задним стеклам транспортных средств категории М1 [ТС, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения. — Прим. Onliner.by] при условии, что транспортное средство оборудовано наружными зеркалами заднего вида, которые удовлетворяют требованиям настоящего приложения». То есть о требованиях к тонировке на задних стеклах нет ни слова, никаких ограничений.

Содержащееся в техрегламенте разрешение на тонировку задних стекол часто оспаривают, цитируя пункт 4.2 того же приложения к документу: «Не допускается наличие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя (за исключением зеркал заднего вида, деталей стеклоочистителей, наружных и нанесенных или встроенных в стекла радиоантенн, нагревательных элементов устройств размораживания и осушения ветрового стекла)». При этом в качестве контраргумента приводят лишь фразу «не допускается наличие дополнительных покрытий», забывая про ее продолжение — «ограничивающих обзорность». А для последней фразы в том же техрегламенте (пункт 6) есть определение: свойство конструкции ТС, характеризующее объективную возможность и условия восприятия водителем визуальной информации, необходимой для безопасного и эффективного управления ТС. Также стоит упомянуть и определение «непросматриваемых зон» — это ограничивающие переднюю обзорность невидимые зоны, создаваемые непрозрачными элементами конструкции кабины, внутреннего и наружного оборудования. Тонировка не является непрозрачным элементом, потому, как можно понять из цитат закона, не запрещена. Она лишь ограничена (для передних стекол) значением в 70% светопропускания (см. пункт 4.3).

И тут возникает конфликт с белорусским законодательством. Открываем приложение 4 к ПДД «Перечень неисправностей транспортных средств и условий, при которых запрещается их участие в дорожном движении», пункт 37: «На стеклах и (или) в оконных проемах транспортного средства установлены не предусмотренные его конструкцией дополнительные предметы или нанесены покрытия, в том числе пленочные (не относится к нанесенным на верхнюю часть ветрового стекла транспортного средства пленкам, покрытиям или напылениям шириной не более 140 мм, а также к шторкам на окнах автобуса, жалюзи или шторкам на заднем стекле легкового автомобиля при наличии у них с обеих сторон наружных зеркал заднего вида)». То есть имеется однозначный запрет на тонировку.

Теперь нужно выяснить, какой документ главнее? По заверению МИДа РБ, техрегламент является международным обязательством, а следовательно, более важным документом.



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Порой можно услышать и иное обоснование — якобы в техрегламенте указаны лишь минимальные требования, а государства — участники Таможенного союза оставляют за собой право увеличить требования к безопасности. Этот тезис дает возможность судить о тонировке исходя из белорусских требований. Но техрегламент — главный, по заверению МИДа, документ в этой сфере — полностью опровергает эту мысль пунктом 112. В нем сказано: «С момента введения в действие настоящего технического регламента национальные технические регламенты государств — членов Таможенного союза не применяются в отношении объектов регулирования настоящего технического регламента».