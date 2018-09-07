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Сегодня на сутки закрыта для движения часть ул. Орджоникидзе
08.09.2018 08:48 — Разное | Виртуальный Брест
Брестский городской исполнительный комитет сообщает, что с 07:00 часов 8 сентября 2018 года до 07.00 часов 9 сентября 2018 года по улице Орджоникидзе (от улицы Советской до улицы Героев обороны Брестской крепости» будет запрещено движение транспортных средств и самоходных машин.
Просим вас планировать маршрут с учетом указанных изменений в организации дорожного движения.
Приносим свои извинения за временные неудобства.
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Брестский городской исполнительный комитет сообщает, что с 07:00 часов 8 сентября 2018 года до 07.00 часов 9 сентября 2018 года по улице Орджоникидзе (от улицы Советской до...
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