ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сегодня на сутки закрыта для движения часть ул. Орджоникидзе

08.09.2018 08:48 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Брестский городской исполнительный комитет сообщает, что с 07:00 часов 8 сентября 2018 года до 07.00 часов 9 сентября 2018 года по улице Орджоникидзе (от улицы Советской до улицы Героев обороны Брестской крепости» будет запрещено движение транспортных средств и самоходных машин.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58667.php

Сегодня на сутки закрыта для движения часть ул. Орджоникидзе

Просим вас планировать маршрут с учетом указанных изменений в организации дорожного движения.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58667.php

Сегодня на сутки закрыта для движения часть ул. Орджоникидзе

Приносим свои извинения за временные неудобства.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58667.php

Сегодня на сутки закрыта для движения часть ул. Орджоникидзе

 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брестский городской исполнительный комитет сообщает, что с 07:00 часов 8 сентября 2018 года до 07.00 часов 9 сентября 2018 года по улице Орджоникидзе (от улицы Советской до...
 
Новости дня
Новости разные
 
Хоккеисты минского «Динамо» проиграли в третьем матче КХЛ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
08.09.2018
Mir24.TV Belarus
Лоевский край
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика