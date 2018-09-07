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Можно пешком дойти от столицы: Ярково и Дегтяревка. Замечательные дома белорусов

08.09.2018 08:30 — Разное | Tut.by  
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Деревня Ярково находится в километре от первой Минской кольцевой. Еще в километре за ней — по двухполоске, вдоль садов, огороженных бетонным забором, — начинается Дегтяревка. Обе деревни облагораживаются с удивительной скоростью. Коттеджи тут строят и элитные, и попроще. Пока большинство усадеб как раз в стадии строительства. Самые интересные из готовых и почти достроенных — в фотопроекте «Замечательные дома белорусов».

Ярково

За холмами и полями хорошо видны минские многоэтажки. Половина застройки центральной улицы Ярково — старые хаты. Несколько ветхих, в бурьяне. Собственно, замечательных домов мы нашли тут пока немного.





Дегтяревка


Деревня на слуху, но элитной, несмотря на близость Минска, не считается. Треть домов тут — старые, треть — строится (практически все — из газосиликата), и еще треть — новые, обжитые.


И у большинства солидных домов такие же солидные фасады.






Среди коттеджей, находящихся на финишной прямой строительства, мы отыскали и замечательный дом из сруба.



Сколько стоит поселиться?

В Ярково сейчас в продаже только один участок — с хатой и сараями на 25 сотках, выставлен за 100 тысяч долларов. Из плюсов указаны водоем (в Ярково он технический, хотя люди и пытаются там рыбачить) и пешая доступность столицы. (Мы видели, есть тропинка даже через вспаханное поле — кто-то ходит в Сухарево.) На минусах в виде близости ТЭЦ-4 и вечно гудящей кольцевой внимание продавец не заостряет. Но покупатель и сам все ощутит, когда приедет смотреть участок. Впрочем, выбирать в Ярково все равно не из чего — это сейчас единственное предложение. А в 2014-м тут участки продавали и с аукциона — ценник выходил за рамки 45 тысяч долларов.

В том же году на аукционах ценник надела в Дегтяревке перепрыгивал планку в 50 тысяч долларов. Именно на аукционных участках все еще достраиваются дома. А старые хаты тремя годами позже стоили уже около 35 тысяч.

Сейчас часть деревянных сельских домов выглядят так, будто недавно проданы, но новые хозяева еще размышляют, что дальше делать.


О Дегтяревке мы писали в проекте «Минск: Дегтяревка, которая так и не стала районом столицы">Почти Минск» в 2015-м. Мало что изменилось. Все так же гудит кольцевая — и этот шум не дает поверить, что ты — за городам. Все так же «тянет» то ли с фермы, то ли от чего похуже. Тем не менее ценник Дегтяревка старается держать. Тут сейчас тоже всего одно предложение. 215 тысяч долларов. Столько хотят за лаконичный коттедж в свежей бледно-желтой штукатурке, под крышей из металлочерепицы. Интерьеры не древние, но бюджетные. Площадь дома — 175 квадратных метров, участок — 10 соток.

 
Теги: Минск
 
 
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