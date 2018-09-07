Немного о «пыльных углах»

Отправляясь в очередной рейд по проверке благоустройства и санитарного состояния подведомственных территорий в г. Белоозерске и его окрестностях, было сложно избавиться от стереотипа о пресловутых «пыльных углах». Все-таки отдадим должное нашим коммунальным службам, предприятиям и учреждениям: поддерживать порядок на центральных улицах, у фасадов административных зданий и производственных корпусов уже стало хорошей привычкой. А вот как обстоят дела с территориями, где зоркий взгляд и заботливые руки штатных благоустроителей, как водится, по «объективным причинам» бывают не часто?

За поиском ответов на эти вопросы мы отправились в плановый рейд, намеренно выбрав утро понедельника, чтобы увидеть реальную картину. Безусловно, по истечении срока рейда ситуация могла поменяться, поэтому называем факты такими, какими мы их увидели в день выезда.

Первым пунктом на маршруте стала зона отдыха у оз. Белое, где оборудован один из лучших в районе пляжей. Утром здесь было пустынно и на удивление чисто. Правда, без оставленных «изысков» вчерашнего отдыха не обошлось (и это при том, что в трехстах метрах находятся мусорные контейнеры), но они были единичны и сложены в одном месте подальше от воды.





В этот момент даже подумалось о высокой культуре отдыха и росте экологического сознания наших людей, но поездка на старый пляж, где холодный канал Березовской ГРЭС сливается с озером, вернула в реальность, и набившие оскомину «пыльные углы» открылись во всей красе (если можно так выразиться о кучах бытового мусора). Эта территория уже давно стала излюбленным местом отдыха для рыбаков и так называемых туристов-дикарей, а за ее чистоту радеет Песковское лесничество ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз». Впрочем, можно смело утверждать, что в этом неравном противостоянии лесники проигрывают отдыхающим с крупным счетом. Особенно красноречиво смотрелись куски стрейч-пленки на деревьях с находящейся вблизи табличкой «Лес – не свалка!».









Но если без иронии, то руководителям лесного хозяйства нужно предпринимать что-то более серьезное, чем агитационные вывески, так как крепкая хозяйская рука и Кодекс об административных правонарушениях там действительно не помешают.

Дальше путь пролегал к гребной базе Белоозерского филиала Брестского ЦОР по гребле. На территории учреждения рейдовую группу встретил заведующий филиалом Анатолий Костоглод. Уже на подъезде подметили, что ландшафты вокруг базы смотрятся неприглядно. Справа от въезда – пиршество природы во всей красе с завалившимся деревом и густыми зарослями лозы, молодой ольхи и осины. Берег вдоль канала до небольшой пристани плотно облюбовал тростник. «Почему не выкашиваете?» – поинтересовались у руководителя учреждения. «Некому и нечем», – печально парировал Анатолий Иванович. Но после непродолжительной дискуссии все же пообещал ситуацию исправить собственными силами.

Во время нынешнего объезда делом принципа было заглянуть на те территории, где ранее возникали вопросы к балансодержателям. Один из таких объектов – тепличный комплекс Белоозерского энергомеханического завода, который теперь находится во владении ООО «ЛаскерКомпани» (г. Брест). Еще недавно площадка у центрального входа на территорию комплекса представляла собой неглубокий котлован. Теперь эта территория засыпана и утрамбована строительными отходами как основа под будущую стоянку. Приятные впечатления оставила проведенная работа по благоустройству заднего двора бывшего торгового комплекса на ул. Энергетиков в Белоозерске. Это здание приобрело ОДО «ВестСтройПлюс». В гаражном кооперативе №4 г. Белоозерска на месте бывшей самовольной свалки появились контейнеры, которые теперь необходимо оборудовать как площадку для сбора мусора.

Возвращаясь к «пыльным углам», нельзя не упомянуть о прилегающих территориях гаражных кооперативов, которых в Белоозерске насчитывается пять, и расположены они в разных частях города. Если в пролетах между гаражами кое-какой порядок поддерживается, то территория за гаражами утопает в густой растительности, и расчищать ее никто не спешит, несмотря на неоднократные напоминания со стороны санитарной службы. Показательный пример – смежная территория гаражного кооператива №1 и частного сектора в городе энергетиков.





Требуют ремонта некоторые площадки для сбора мусора в Белоозерске. Покосившиеся деревянные ограждения явно не красят городские виды, и такую картину приходилось наблюдать в двух из шести случаев. Но в целом контейнеры, несмотря на прошедшие выходные, не были завалены бытовыми отходами и выглядели удовлетворительно. Из этого ряда разве что выпадают площадки в гаражном кооперативе №5 и на городском кладбище. В первом случае рядом с местом сбора мы увидели большое пепелище с остатками несгоревшего мусора и кучей старых автошин, а во втором – после прошедшего субботника площадка была изрядно переполнена.

Показательный пример наведения порядка на подведомственной территории – ООО «БелинвестторгСплав». Предприятие находится за чертой города, и, возможно, на некоторые вещи можно было бы закрыть глаза, но, проезжая мимо его цехов, волей-неволей обращаешь внимание на ухоженные газоны и высаженные в ровную линию молодые клены.





Кто-то посетует на несоизмеримые ресурсы крупного предприятия и маленьких учреждений или обществ, и будет прав. Но не будем забывать, что и объемы работы несоизмеримые. Поэтому дело, скорее, не в возможностях, а в расставленных приоритетах. А чтобы этот процесс ускорить, Березовским РЦГиЭ в отношении руководителей субъектов хозяйствования, на территории которых в ходе рейда были выявлены нарушения, направлены предписания об их устранении с последующим контролем исполнения.

Совсем скоро город энергетиков будет отмечать 60-летний юбилей. Будем надеяться, что руководящий и хозяйственный актив города, как и простые горожане, с приоритетами уже определились. В конце концов, не пристало юбиляру приглашать гостей, не позаботившись о чистоте костюма.

Инна КОСЫНЮК, помощник врача-гигиениста Березовского РЦГиЭ.

Дмитрий МУЗЫКА, сотрудник редакции газеты «Маяк».

Фото Дмитрия МУЗЫКИ.