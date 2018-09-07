“Время свершений и трудовых побед”. Белоозерск на страницах газеты “Маяк” в первой половине 2000-х

Газета «Маяк»

2001 год

«Человек года» – почетное звание

Решением Брестского областного исполнительного комитета и областной комиссии за достигнутые высокие результаты и большой личный вклад звания «Человек года» в области физической культуры, спорта и туризма удостоена Искандарова Светлана Николаевна – старший тренер-преподаватель по пулевой стрельбе Белоозерской детско-юношеской спортивной школы.





40 лет Березовская ГРЭС дает тепло и свет

В канун сорокалетия электростанции в ее коллективе решена еще одна жизненно важная задача: начата реализация одного из перспективных проектов, имеющих общегосударственное значение, – производство электроэнергии Березовской ГРЭС сцелью поставки ее в европейские страны, в частности, в Польшу.

Маргарита ГОРОВАЯ.

2002 год

Адсорбер для Обнинской АЭС

Уже довольно давно РУП «Белоозерский энергомеханический завод» не получал заказов от объектов атомной энергетики. И вот Обнинская АЭС оплатила БЭМЗу часть заказа на изготовление угольного адсорбера АУ 1500. Загрузке мощностей послужат ремонт очередного трансформатора для Камской ГРЭС и заказы эстонских энергетиков.

Маргарита ГОРОВАЯ.

Белоозерцы будут с интернет-клубом

В здании телеграфа г. Белоозерска открыт интернет-клуб. На первом этаже установлены шесть компьютеров. Любой житель города сможет почерпнуть здесь нужные сведения, а также передать по электронной почте письма и другую информацию.

Константин БЕЛОЛЕСКОВСКИЙ.

2003 год

Унесенные ветром

9 марта в 11.40 в дежурную часть Березовского районного отдела внутренних дел поступил сигнал о том, что на Белом озере оторвалась льдина с рыбаками, которую несет в сторону теплого канала. На ней оказалось около 600 любителей подледного лова. Силами спасателей МЧС и местных жителей на своих лодках терпящие бедствие на дрейфующей льдине люди, среди которых были даже женщины и несовершеннолетние дети, спасены.

Людмила ГИЛЁВА.

В новый год – с обновленным энергоблоком

В канун нового года Белоозерск стал объектом заинтересованного внимания руководителей государства и области, энергетической отрасли страны. Напряженную работу последних двадцати трех месяцев по реконструкции энергоблока №4 Березовской ГРЭС венчал торжественный пуск, произведенный Президентом Республики Беларусь А.Г. Лукашенко. Глава государства повернул ключ управления четвертым энергоблоком, включив компьютерную программу его автоматического пуска.

Маргарита ГОРОВАЯ.

2004 год

За четвертый энергоблок

Указом Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко №200 от 21 апреля 2004 года группа специалистов, отличившихся во время первого этапа реконструкции Березовской ГРЭС, награждена правительственными наградами.

Ордена Почета удостоен заместитель директора СУ Березовской ГРЭС Василий Васильевич Якута. Медалями «За трудовые заслуги» награждены: тракторист СУ Березовской ГРЭС Николай Николаевич Вакула, производитель ремонтных работ ОАО «Белэнергоремналадка» Николай Николаевич Марченя и монтажник СУ «Белэнергомонтаж» Николай Константинович Карабан.

Чистая вода

12 октября в г. Белоозерске состоялось торжественное открытие станции обезжелезивания питьевой воды. С этим значимым в жизни белоозерцев событием поздравил председатель Брестского облисполкома Константин Андреевич Сумар, он перерезал символическую ленту открытия нового объекта.

Виктор СУВОРОВ.

2005 год

Поверь в мечту

Житель г. Белоозерска Василий Николаевич Зиневич всегда верил в удачу, начиная с самого первого тиража «Суперлото» и дождался звездного часа. Ему выпал выигрыш: автомобиль «Фольксваген Гольф» да еще 27 тысяч рублей впридачу. Счастливый билет он купил в магазине «Надежда».

Маргарита ГОРОВАЯ.

Президент поставил задачу модернизировать Березовскую ГРЭС

По уже сложившейся традиции 30 декабря Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко принял участие в торжественном открытии важного для жизни страны объекта. Глава государства побывал на Березовской ГРЭС, где запущен в эксплуатацию модернизированный энергоблок №3. Президент поставил задачу модернизировать станцию до уровня мировых стандартов и в течение 2006–2010 годов обеспечить реконструкцию энергобло-

ков №5 и №6 с надстройкой их газовыми турбинами.

БелТА.