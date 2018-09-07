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Права на садовый домик и гараж – нет проблем

08.09.2018 09:02 — Разное | Маяк (Березовский район)  
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По общему правилу, установленному Гражданским кодексом Республики Беларусь,  вновь созданное недвижимое имущество подлежит государственной регистрации. Право собственности на такое имущество возникает с момента регистрации, если иное не предусмотрено законодательством.

Совместным постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь и Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 29.12.2010 года №129/80 «О некоторых вопросах подтверждения права собственности на садовые домики, гаражи» был установлен упрощенный порядок оформления наследниками наследственных прав на садовые домики и гаражи. 

В упрощенном порядке возможно оформить наследственные права на садовые домики и гаражи, которые были возведены наследодателем (умершим гражданином) до 8 мая 2013 года, однако не зарегистрированы им при жизни в организации по государственной регистрации недвижимого имущества. 

Документом, подтверждающим право собственности умершего гражданина на садовый домик (гараж), является справка садоводческого товарищества  (гаражного кооператива).

В частности, в справке садоводческого товарищества в обязательном порядке указывается фамилия, собственное имя, отчество наследодателя, факт соответствия этого садового домика проекту организации и застройки садоводческого товарищества, а также факт возведения садового домика членом этого товарищества (умершим) до 8 мая 2003 года. Справка подписывается председателем и заверяется печатью садоводческого товарищества.

В справке гаражного кооператива в обязательном порядке указывается фамилия, собственное имя, отчество наследодателя, номер гаража, сведения о строительстве гаража за счет средств наследодателя и об отсутствии паевых взносов, на соответствие этого гаража проекту организации и застройки гаражного кооператива, а также факт возведения гаража членом этого кооператива (умершим) до 8 мая 2003 года. Справка подписывается председателем и заверяется печатью гаражного кооператива. В отношении гаража установлено следующее обязательное условие: финансирование его строительства в свое время не осуществлялось гаражным кооперативом.

Если вышеуказанную справку представить невозможно, то свидетельство о праве на наследство может быть выдано в отношении строительных материалов и другого имущества, из которого создан садовый домик (гараж), при условии подтверждения права собственности умершего гражданина на указанные строительные материалы и другое имущество соответствующими документами, в том числе вступившим в законную силу решением суда об установлении факта принадлежности наследодателю строительных материалов и другого имущества, из которого создан садовый домик (гараж).  

Марина Гаврилик, нотариус Брестского нотариального округа.

 

 

 
 
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По общему правилу, установленному Гражданским кодексом Республики Беларусь, вновь созданное недвижимое имущество подлежит государственной регистрации. Право...
 
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