"Спасибо за секс". Как изменять "по этикету"? Мнение

Тему измены и супружеской неверности часто обходят стороной при обсуждении правил приличия. «Так нельзя!» — часто единственная реакция на вопрос «Как же правильно вести себя в такой ситуации?». Однако не стоит путать этикет и этику. Первый не определяет нравственные границы, а рассказывает, как вести себя в рамках имеющихся обстоятельств.

И раз уж вы полюбили другого человека, будучи уже в отношениях с кем-то или просто однажды утром после бурной вечеринки обнаружили себя лежащим не в супружеском ложе, то давайте разберемся, как действовать в соответствии с главным правилом этикета — «главное никого не обидеть».



Оксана Зарецкая — основательница «Школы этикета и культуры Оксаны Зарецкой» , культурный эксперт, специалист по этикету, блогер. Оксана Зарецкая работала с дипломатическим корпусом в Женеве, сотрудничала с историком моды Александром Васильевым, организовывала образовательные и культурные проекты в Швейцарии и Беларуси. Оксана читает лекции по культуре на трех языках для художественных галерей и лекториев и ведет блог об искусстве и этикете, который читает более 20 тысяч человек по всему миру.

Оставайтесь внимательны и предупредительны

Важно понять, что этикету все равно, любите вы ходить на сторону или нет. Можно даже утверждать, что то, как вы пользуетесь вилкой и ножом, тут важнее, чем проблема верности супругу. Этикет просто учит, как это делать в рамках приличий. Но прежде чем мы перейдем к обсуждению самого адюльтера, стоит напомнить, что правила есть и в супружеских отношениях.

Одно из них, которое, возможно, способно спасти брак и длительные отношения, гласит: «Даже после десятков лет вместе стоит сохранять внимание и предупредительность друг к другу». Потому что сами по себе годы бок о бок не являются гарантией поддержания отношений в будущем. Много случаев, когда пары разводятся и после 25 лет брака.

Что значит «сохранять внимание и предупредительность»? Открывать двери перед супругой, помогать надеть пальто, подавать руку на лестнице, приветливо встречать дома после работы, благодарить за услугу, вежливо выслушивать, не проявлять пренебрежение, начинать есть всем одновременно за столом и прочее.

Одним словом, все то, что мы обычно делаем в отношении новых и незнакомых людей и что часто забываем или не хотим делать для людей близких и давно знакомых: «И так сойдет», «Чего со своими церемониться?» и так далее. Церемониться со своими тоже надо. И ценить эти церемонии.



Кадр из фильма «Прошлой ночью в Нью-Йорке» носит иллюстративный характер

Сохраняйте автономность

Другая крайность близких отношений, которая грозит их быстрым крахом, — полное растворение друг в друге. Некоторые люди из-за чувства собственничества, ревности и неуверенности в себе требуют полного подчинения и прозрачности жизни второго человека. «Что ты делала?», «Кто этот твой новый знакомый?», «Почему ты общаешься с ним?», «Зачем тебе туда идти?», «Ты скрываешь от меня что-то?». Такой тотальный контроль, равно как и полная отчетность о каждом своем шаге и деле, в итоге приводит к потере интереса к человеку.

В жизни двоих должны быть «интимные уголки», которые останутся доступны только для одного. Не надо стремиться к полному растворению и требовать того же. Потому что из этого потом рождается копание в чужих вещах, чтение чужих писем, просмотр чужих звонков — а это уже прямое нарушение правил этикета. Никогда не опускайтесь до этого. Телефон, почта, мессенджеры, сумки, карманы одежды, письменный стол — это неприкосновенная территория вашего партнера. Как бы ни был велик соблазн.

Вы не единственная

К предыдущему пункту надо добавить и распоряжение временем. Не требуйте от своего спутника или спутницы посвящения 100% времени вашей персоне. Любой из нас имеет право на одиночество и общение с другими людьми. Особенно этим злоупотребляют молоденькие девушки, изнывающие от скуки и неуверенности: «Почему он мне не звонит?», «Как это у него занят вечер сегодня?», «Неужели встреча с друзьями важнее, чем я?».

За вашим избранником или избранницей всегда стоит его или ее семья и друзья. Это дорогие им люди. Их тоже надо ценить. Если ваши отношения с ними не сложились, нельзя запрещать общаться с ними или как-то настраивать его/ее против них.

Никогда нельзя требовать от своего партнера отчета из разряда «А где это ты был?». Если человек посчитает нужным, он сам расскажет. С другой стороны, если вы встречаете свою вторую половинку и видите беспокойство, большое количество пропущенных звонков или сообщений, то дать пояснения все же стоит.

Излишняя откровенность или желание выпытать всю правду об интимной жизни своего любимого или любимой могут навредить отношениям. Будьте дипломатами и в высказываниях, и в попытках разузнать прошлое. Маленькая ложь или недосказанность могут спасти большие отношения.

Если во время совместной прогулки вы кого-то встречаете, уместно представить своему спутнику этого человека. Мужчину всегда представляют даме. Если пара встречает одну женщину, то сначала дамы здороваются друг с другом, а потом мужчина из пары здоровается с дамой. Аналогично происходит приветствие, если паре встречается одинокий мужчина, который знаком с вашим спутником. Сначала они здороваются друг с другом, а потом ваш компаньон вам представляет своего знакомого.

Со своей стороны, если ваш партнер присутствует при вашем общении с кем-то, будет воспитанным дать ему пояснения, с кем вы общались. Объяснять детали при этом не обязательно.



Кадр из фильма «Неверная» носит иллюстративный характер

Совместный отдых

Здравый смысл и книги по психологии семейных отношений гласят, что в идеале пара должна периодически вместе отдыхать. Нет никаких ограничений с точки зрения этикета, от кого может исходить предложение сходить в кино или гости. Однако стоит обратить внимание, что после двух отказов подряд лучше прекратить делать предложения и постараться выяснить, в чем причина. Возможно, у вашего партнера сейчас не самое подходящее время для выходов. Тогда вам, как минимум, имеет смысл взять перерыв в фонтанировании идеями.

С другой стороны, если вы все время отказываетесь от предложений совместного отдыха своего партнера, то стоит выдвинуть встречные. А если они совсем не совпадают, то, вероятно, вы находитесь рядом не с совсем подходящим для вас человеком?

Из предыдущего можно вывести еще одно правило семейного этикета: приглашения двух сторон должны чередоваться. Этот пункт никогда не поздно оговорить, даже если вы живете вместе уже давно.

Спасибо за секс

Что касается этикета в сексуальных отношениях, то тут есть одно общее правило: что бы вы не делали с другим человеком, он в первую очередь должен быть на это согласен. Если вам двоим хорошо в формате BDSM-отношений, прекрасно. Если вы оба предпочитаете отношения опекунского типа, хорошо. Ваша интимная жизнь касается только вас двоих. Главное — оставаться внимательным к чувствам вашего партнера. Стоит ли благодарить за секс? Да! Стоит ли спрашивать человека о его желаниях и предпочтениях? Да! Стоит ли извиняться за причиненные неудобства? Да!



Кадр из фильма «Измена» носит иллюстративный характер

Важный момент — ваша интимная и откровенная переписка может стать прекрасным инструментом для поддержания чувств друг к другу. Но постарайтесь, чтобы ее содержание не стало достоянием общественности. Не отправляйте личные сообщения на рабочие телефоны и почтовые ящики.

Этикет адюльтера

Что касается адюльтера — единожды совершенный, он остается в отношениях навсегда. Помните об этом, принимая решение об измене. Если же вы сами уличили своего партнера, вам решать, прощать его или нет. Но в любом случае после принятия решения о произошедшем не вспоминают.

Любовь на стороне может настичь любого человека вне зависимости от его семейного опыта. В этом влечении не стоит забывать о человеке, который был с вами изначально. Ваша главная задача по отношению к нему — не причинять боль или хотя бы ее минимизировать. Но стоит ли врать об измене, чтобы не ранить чувства своего партнера? Вам самому решать.

Совершенно точно, если вы вовлечены в адюльтер, не надо афишировать своему окружению эту связь, пока вы не смените свой статус на свободного человека. Де юре или де факто: мы расстались с супругой (даже если бракоразводный процесс еще не завершен, но главное — вторая сторона об этом оповещена) и теперь у меня новая любовь. А вот ситуация, когда я утром на публике с одним, а вечером с другим — абсолютный моветон.

Не стоит держать своего партнера за идиота, нагло врать ему в глаза и клясться в верности, когда это не так. Если у него или нее появились подозрения, причиняющие боль, будьте честны и максимально деликатны. Но кашу придется все же расхлебать.



Кадр из сериала «Измены» носит иллюстративный характер

Если вы сами подозреваете своего партнера в неверности, спросите у него об этом напрямую, когда будете наедине. Его ответ будет на его совести. Проверками и уличением во вранье заниматься тоже не стоит. Никогда не ставьте своего партнера в ситуацию, где он должен будет оправдываться или доказывать вам правоту своих слов. Требования ответа и отчета унижает вас самих. А если он захочет обмануть, всегда сделает это.

Ревность, конечно, — это яд, убивающий любые отношения. Не демонстрируйте ее на публике и не подпитывайте. Если ваша вторая половинка в вашем присутствии общается с особой противоположного пола, не надо тут же всех показывать «он мой» или «она моя» интимными жестами (объятья, прикосновения) или фамильярным вторжением в беседу. Это выглядит глупо. Стоит помнить, что в конце концов, это всего лишь беседа, а вот для жизни и близких отношений были избраны именно вы.

Этикет совершенно четко говорит: никаких семейных сцен на публике. Если у вас есть недовольство поведением или словами своего партнера, скажите ему об этом опять же наедине. И очень мягко. Без претензий, но с достоинством. Ваши слова не должны его оскорбить или задеть, однако могу продемонстрировать ваши затронутые чувства и переживания.

А как вы относитесь к изменам? И что считаете изменой? Кто готов сознаться в комментариях, что когда-то изменял или ему изменяли?

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