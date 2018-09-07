ASUS ROG Zephyrus M — геймерский ноутбук с производительным «железом», тонким корпусом и необычной системой охлаждения. В белорусских интернет-магазинах за него просят около 4,5 тысячи рублей. Мы протестировали лэптоп и готовы рассказать, почему считаем его хорошим, но не идеальным игровым решением.





Корпус сложно оттереть от следов отпечатков пальцев

Еще пару лет назад игровые ноутбуки (например, Acer Predator 17 G9, наш обзор ) были в несколько раз толще и тяжелее в сравнении с сегодняшней моделью от ASUS. Толщина ее корпуса составляет 19,9 миллиметров, а вес — 2,45 килограмма (против почти 4,2 килограмм в Acer). Прогресс на лицо!









При этом назвать ASUS ROG Zephyrus M пушинкой все же нельзя. Носить лэптоп с собой каждый день в рюкзаке наверняка будет неудобно. Впрочем, игровые ноутбуки большее количество времени проводят в роли стационарного ПК, а не мобильного портативного устройства.

Крышка дисплея ROG Zephyrus M прикрыта алюминием, на нее нанесена гравировка с логотипом ROG.





Алюминий используется и на рабочей поверхности рядом с клавиатурой. В ее верхней части виднеется перфорация для лучшей вентиляции. Нижняя часть аппарата и рамки вокруг дисплея — полностью пластиковые. Отметим, что поверхность ноутбука собирает следы от отпечатков пальцев, удалить которые сложно даже мягкой тканью.





В ROG Zephyrus M предусмотрено четыре USB-A версии 3.1, один USB-C, один HDMI и 3,5-мм разъем для гарнитуры. А вот слота для карт памяти тут нет.





Зато в комплекте с ROG Zephyrus M бесплатно поставляется игровая мышь STRIX IMPACT , которая в каталоге KUPI.TUT.BY продается за 90−130 рублей.





Зачем ноутбуку нужно открывающееся дно?

Одна из главных «фишек» лэптопа — автоматически приподнимающаяся при открытии крышки нижняя панель.





По задумке производителя, это должно помочь с поступлением в корпус свежего воздуха для охлаждения внутренних компонентов системы.



Когда ноутбук работает, пустое пространство светится красным

Предположим, что со временем во внутрь образующегося зазора может попасть пыль. Кроме того, из-за поднимающейся нижней пластины дисплей раскрывается не на очень большой угол.

Удобная клавиатура и небольшой тачпад

ROG Zephyrus M оснащается полноразмерной мембранной клавиатурой с выделенным цифровым блоком.





Клавиша питания вынесена в верхний правый угол, еще четыре отдельные кнопки — в левый. Они отвечают за регулировку громкости, отключение микрофона (полезно при голосом общении во время игр) и вызов фирменной программы ROG Gaming Center.

В ней, например, можно, настроить скорость вращения вентиляторов или 3-уровневую RGB-подсветку клавиатуры — задать цвет свечения до четырех отдельных зон или отрегулировать эффекты вроде «дыхания» и «радуги».





В целом, печатать на клавиатуре ASUS ROG Zephyrus M оказалось весьма удобно. Ход кнопок низкий (1,7 миллиметра), звука нажатия клавиш практически не слышно. Основание клавиатуры достаточно жесткое и не прогибается даже под усилием.

А вот к тачпаду есть нарекание — слишком маленький размер. Впрочем, промазать курсором по нужной ссылке вряд ли получится, есть здесь и поддержка жестов.





Хороший дисплей и звук

В ASUS ROG Zephyrus M используется 15,6-дюймовый дисплей разрешением Full HD (1920 на 1080 пикселей), IPS-матрицей, G-SYNC, временем отклика в три миллисекунды и разверткой в 144 Гц.





Изначально панель настроена на отображение теплых оттенков, и для профессиональных задач вроде редактирования фотографий или видеоряда вряд ли подойдет. Зато для просмотра фильмов или игр (особенно за счет небольшого времени отклика) экрана хватит за глаза, изменения цветов под наклоном мы не заметили.

Благодаря частоте развертки в 144 Гц все действия на экране, включая перемещение курсора мыши, выглядят очень плавно. В играх разница с обычными дисплеями (60 Гц) заметна только если системе удается постоянно показывать не менее 60 fps.





За звук отвечают два динамика на нижней стороне корпуса, каждый мощностью в 3,5 Вт. Спикеров вполне достаточно, чтобы с комфортом посмотреть видео на YouTube, но до качества портативных переносных колонок им еще далеко. Впрочем, треска или хрипа нет даже на максимальной громкости.

Технические характеристики

ASUS ROG Zephyrus M (GM501GM), попавший к нам на тест, работает на процессоре Intel Core i7−8750H с шестью ядрами (от 2,2 до 4,1 ГГц). Оперативной памяти типа DDR4 — 16 ГБ, встроенной — 1 ТБ на SSHD-накопителе и 256 ГБ на SSD типа M.2. Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ).

Полные технические характеристики смотрите в таблице ниже:

Дисплей 15,6 дюймов, 1920×1080, IPS, 144 ГЦ, 3 мс, матовый Процессор Intel Core i7−8750H, до 4,1 ГГц Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ) и встроенная графика от Intel Оперативная память 16 ГБ DDR4 (2666 МГц) Накопители 1 ТБ SSHD + 256 ГБ SSD (M.2) Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 4.2 Батарея адаптер питания 180 Вт, не более 5,5 часов на одном заряде Габариты 38,4×26,2×1,99 см Вес 2,45 кг

Тестирование в играх

Перед началом тестирования мы обновили все драйверы до своих последних версий. Геймлпей записывался через встроенный инструмент NVIDIA. В таком режиме может «съедаться» несколько кадров в секунду.

Отметим, что стабильного fps во всех играх нам удалось добиться лишь на высоких, а не ультра-настройках графики (при разрешении Full HD). Мощности видеокарты GeForce GTX 1060 для максимальных параметров немного не хватает. Для запуска игр на подобных настройках в линейке производителя есть другая модель — ROG Zephyrus M с графикой GTX 1070.

В Far Cry 5 ноутбук показывает от 60 до 70 кадров в сценах без большого количества эффектов (например, при перемещении по карте между заданиями). В более «тяжелых» моментах вроде перестрелки с несколькими врагами и взрывами fps иногда опускается до 40−45 кадров.

Assassin’s Creed Origins на высоких параметрах показывает в среднем от 35 до 45 кадров в секунду. В целом, для игры в жанре Action подобных показателей вполне достаточно.

Популярная Word of Tanks выдает от 80 до 100 кадров в секунду. Играть очень комфортно.

Нагрев и шум

Во всех играх загрузка процессора редко превышает 50−60%. Это значит, что почти половина его ресурсов остается свободной для выполнения других задач (например, стриминга геймплея в Сеть). А вот уровень загрузки видеокарты составляет около 80%.

В теории, при загрузке в 100%, fps мог бы быть выше. С чем связана подобная особенность (при том, что процессор явно не является «узким местом») неясно.

Температура процессора после часа игры обычно находится в пределах 80 градусов, видеокарты — 85−90 градусов. Для ноутбука это приемлемые показатели. Пространство на клавиатуре под левой рукой (возле клавиш W/A/S/D) остается прохладным, весь остальной корпус сильного нагревается. Но это — не самая большая проблема.

Выдув горячего воздуха в ASUS ROG Zephyrus M идет через два отверстия на левой и правой гранях корпуса.





Из-за этого он постоянно попадает на руки, что может коу-то не понравиться. Кроме того, система охлаждения активна даже когда лэптоп находится не под нагрузкой. Из-за этого горячий воздух выдувается постоянно.

Уровень шума можно описать как средний. В спокойном режиме вентиляторов почти не слышно, хотя работать они не перестают. В сложных моментах (например, в играх) ноутбук начинает шуметь сильнее, но не больше стационарных игровых ПК с воздушной системой охлаждения.

Резюме

К плюсам ASUS ROG Zephyrus M отнесем достаточно тонкий и легкий корпус, отличный дисплей, достаточную для игры на высоких настройках графику, удобную клавиатуру и неплохой звук.





Из спорных моментов — система охлаждения с поднимающимся дном (туда со временем может забиться пыль) и расположение решеток для вывода горячего воздуха. Они находятся с левой и правой сторон корпуса (как раз там, где обычно лежит мышь), из-за чего руки постоянно обдает теплом.

В белорусских интернет-магазинах ASUS ROG Zephyrus M сейчас продается примерно за 4,5 тысячи рублей. Ноутбуки с похожими характеристиками можно найти и по более низкой цене.

Например, Dell G5 15 (Intel Core i7 8750H, 16 ГБ, HDD+SSD 1000+256 ГБ, NVIDIA GeForce GTX 1060) отдают от 2860 рублей.

Xiaomi Mi Gaming Laptop (Intel Core i7 7700HQ, 16 ГБ, HDD+SSD 1000+256 ГБ, NVIDIA GeForce GTX 1060) — от 3300 рублей.

Более доступные варианты есть и у самой компании ASUS. Модель ROG Strix Hero II (Intel Core i7 8750H, 16 ГБ, HDD+SSD 1000+256 ГБ, NVIDIA GeForce GTX 1060) можно найти от 3875 рублей.

За предоставленный на тест ноутбук благодарим российское представительство ASUS. Компания не видела материал до публикации и не могла повлиять на результаты тестирования.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные ноутбуки ASUS: