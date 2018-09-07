8 сентября в приложении «Афиша TUT.BY» стартует новый розыгрыш, где у каждого участника появится возможность получить 3 парных билета на концерт Басты, который состоится в Минск-Арене 27 октября. Счастливчики смогу попасть бесплатно на танцпол. Победители будут объявлены 14 сентября.





Напомним, в обновленном приложении «Афиша TUT.BY» появился новый раздел — «Розыгрыши билетов». Теперь вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

Итак, в розыгрыше участвуют 3 двойных билета (на танцпол). Соответственно, победителей будет 3, но каждый из них сможет взять с собой еще одного человека. Призеров объявят в приложении «Афиши» 14 сентября.

Пошаговая инструкция: 1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android ; 2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

Напомним, последние два концерта Васи Вакуленко в Минске собирали аншлаг (Prime Hall 2016, Дворец Спорта 2017). Уже 27 октября Баста выступит в Минск-Арена.

Со времени своего последнего посещения Минска артист выпустил два новых видео -«Папа Whats Up» и «Мои разбитые мечты», кстати многие кадры для клипа «Папа Whats Up» рэпер снимал именно во время своего последнего концерта в Минске.

Умение создать атмосферу и раскачать публику на полную всегда отличали Васю Вакуленко. А это значит, что уже совсем скоро — все новое и уже давно знакомое и любимое — Баста с сольным концертом в Минске.

Цена — 65 руб. — 110 руб. Билеты в продаже на AFISHA.TUT.BY. Купить билет

Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов».

Расширяем границы кино

Ни один регион не останется без актуального расписания. Мы добавили в киноафишу более 35 городов Беларуси. Теперь расписание культурных мероприятий доступно не только для Минска и областных центров, но и для районных центров. Чтобы посмотреть афишу своего города, просто отметьте его в приложении (в меню — пункт «Ваш город»). Выбирайте понравившиеся фильмы и проводите отличные выходные!

Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.