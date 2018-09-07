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Хоккеисты минского «Динамо» проиграли в третьем матче КХЛ

08.09.2018 08:48 — Разное | Аргументы и факты  
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Хоккеисты минского «Динамо» проиграли в третьем матче КХЛ
Официальный сайт ХК "Динамо Минск"

В третьем матче регулярного чемпионата «зубры» со счетом 1:2 в гостях уступили «Нефтехимику». Соперник открыл счет на 11-й минуте – большинство реализовал Дамир Шарипзянов, к 24-й минуте хозяева вели уже с преимущество в две шайбы (Йоонас Няттинен). Минчане сумели огорчить соперника лишь единожды: на 53-й минуте забросил Теему Пулккинен. 

Хоккеисты минского «Динамо» проиграли в третьем матче КХЛ Минское «Динамо» проиграло второй матч подряд в «регулярке» КХЛ

- Поздравляю «Нефтехимик» с двумя набранными очками. Мы по-прежнему ждем первую победу. Разочарованы результатом. Знали, что «Нефтехимик» агрессивно начнет матч, особенно в начале. Считаю, в первых двух периодах соперник выглядел предпочтительнее. Наша защита часто не справлялась с давлением хозяев. Это повлияло на результат. Для того, чтобы побеждать в гостях, нужно действовать собранно все 60 минут. Мы должны играть лучше и лучше в каждом эпизоде, - слова главного тренера «Динамо» Горди ДУАЙЕРА приводит официальный сайт клуба.

Ранее «зубры» со счетом 0:2 проиграли «Ак Барсу» и со счетом 2:3 – «Торпедо». Следующий матч команда проведет 10 сентября дома против «Йокерита».

 
Теги: Минск
 
 
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«Динамо» остается единственной командой в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, у которой пока нет очков.
 
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