Хоккеисты минского «Динамо» проиграли в третьем матче КХЛ

В третьем матче регулярного чемпионата «зубры» со счетом 1:2 в гостях уступили «Нефтехимику». Соперник открыл счет на 11-й минуте – большинство реализовал Дамир Шарипзянов, к 24-й минуте хозяева вели уже с преимущество в две шайбы (Йоонас Няттинен). Минчане сумели огорчить соперника лишь единожды: на 53-й минуте забросил Теему Пулккинен.

- Поздравляю «Нефтехимик» с двумя набранными очками. Мы по-прежнему ждем первую победу. Разочарованы результатом. Знали, что «Нефтехимик» агрессивно начнет матч, особенно в начале. Считаю, в первых двух периодах соперник выглядел предпочтительнее. Наша защита часто не справлялась с давлением хозяев. Это повлияло на результат. Для того, чтобы побеждать в гостях, нужно действовать собранно все 60 минут. Мы должны играть лучше и лучше в каждом эпизоде, - слова главного тренера «Динамо» Горди ДУАЙЕРА приводит официальный сайт клуба.

Ранее «зубры» со счетом 0:2 проиграли «Ак Барсу» и со счетом 2:3 – «Торпедо». Следующий матч команда проведет 10 сентября дома против «Йокерита».