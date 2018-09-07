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Лайфхаки по развитию бизнеса от трех новых спикеров "Деловой интернет"
08.09.2018 09:00 — Разное | ProBusiness
Витаутас Воробьёвас, партнёр в компании AMZ Crew, в 2017 с партнёром привлёк инвесторов и запустил одно из первых full service агентств по развитию и управлению бизнеса на Амазон в северной Европе. Выступит с докладом «Amazon.com как экспортный канал для белорусского бизнеса», в котором расскажет, как довести продукцию до конечного потребителя, минуя привычные цепи дистрибуции и расширив при этом географию поставок.
Владимир Могилевец, сofounder компании CLAB, автор и преподаватель курса Phygital в школе интерактивных коммуникаций ИКРА, автор канала о технологиях в рекламе и маркетинге
Максим Скробов, директор по продукту Flo Health Inc., расскажет в своем докладе «Каждая компания немного медиа. Кейс приложения Flo» как продукт перешел от обычной замены «листика с ручкой» к настоящей платформе по женскому здоровью, а также объяснит, почему контентом можно считать не только статьи, но и интерактивные диалоги с пользователями.
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