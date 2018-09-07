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Лайфхаки по развитию бизнеса от трех новых спикеров "Деловой интернет"

08.09.2018 09:00 — Разное | ProBusiness  
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Программа конференции продолжает пополняться известными лицами и вдохновляющими темами: Какая дверь в ЕС и США всегда открыта для белорусского экспорта? Какое приложение является лидером в телефонной «косметичке» женщин со всего мира и почему? Какое применение нашел в маркетинге искусственный интеллект? У вас осталось всего пару дней, чтобы успеть купить билеты на бизнес-конференцию «Деловой интернет» по выгодной цене! Повышение цен с 10-го сентября.

Лайфхаки по развитию бизнеса от трех новых спикеров "Деловой интернет"

Витаутас Воробьёвас, партнёр в компании AMZ Crew, в 2017 с партнёром привлёк инвесторов и запустил одно из первых full service агентств по развитию и управлению бизнеса на Амазон в северной Европе. Выступит с докладом «Amazon.com как экспортный канал для белорусского бизнеса», в котором расскажет, как довести продукцию до конечного потребителя, минуя привычные цепи дистрибуции и расширив при этом географию поставок.

Лайфхаки по развитию бизнеса от трех новых спикеров "Деловой интернет"

Владимир Могилевец, сofounder компании CLAB, автор и преподаватель курса Phygital в школе интерактивных коммуникаций ИКРА, автор канала о технологиях в рекламе и маркетинге @AdTechRu. Колумнист marketing.by. На конференции Владимир выступит с темой: «Искусственный интеллект в маркетинге». Опираясь на более чем 13-летний опыт работы в рекламной индустрии, расскажет о влиянии высоких технологий на сферу маркетинга.

Лайфхаки по развитию бизнеса от трех новых спикеров "Деловой интернет"

Максим Скробов, директор по продукту Flo Health Inc., расскажет в своем докладе «Каждая компания немного медиа. Кейс приложения Flo» как продукт перешел от обычной замены «листика с ручкой» к настоящей платформе по женскому здоровью, а также объяснит, почему контентом можно считать не только статьи, но и интерактивные диалоги с пользователями.

Спешите купить билет до 10 сентября! Ближе к событию стоимость участия в конференции будет увеличиваться:

до 10 сентября:
— один день «Маркетинг»: 99 BYN
— один день «Бизнес»: 119 BYN
— Standart (2 дня): 159 BYN

— VIP (2 дня): 249 BYN

до 1 октября:
— один день «Маркетинг»: 109 BYN
— один день «Бизнес»: 134 BYN
— Standart (2 дня): 179 BYN

— VIP (2 дня): 299 BYN

до 1 ноября:
— один день «Маркетинг»: 119 BYN
— один день «Бизнес»: 149 BYN
— Standart (2 дня): 199 BYN

— VIP (2 дня): 349 BYN

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Теги: Новости
 
 
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Программаконференции продолжает пополняться известными лицами и вдохновляющими темами: Какая дверь в ЕС и США всегда открыта для белорусского экспорта? Какое...
 
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