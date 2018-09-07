Необычные бизнес-идеи — читайте и вдохновляйтесь



Фото с сайта jobcrusher.com

Ищете необычные идеи для бизнеса? Мы подготовили подборку для тех, кто хочет вдохновиться чем-то креативным.

Здесь вы найдете и только появившиеся бизнесы, и уже вполне успешные.

Духи с запахом похоронного бюро или детской присыпки

Илья Волков и Александр Лушин когда-то работали в «Газпроме», но молодым парням захотелось большего. Они стали перебирать варианты собственного бизнеса и остановились на забавных ароматах, пару флакончиков которых случайно нашли у знакомой. Так родилась идея привезти в Россию духи американского производителя Demeter с оригинальными запахами, например, волшебной пыльцы, сада после дождя или похоронного бюро.



Фото предоставлено автором

Сейчас у них собственный бренд «Библиотека ароматов» с фирменными магазинами и производством. Оборот составляет около $ 207 тыс.

Подробнее об успехе Ильи и Александра читайте в нашей статье .

Подушки в виде еды

Предпринимательницу Лидию Авраменко точно не назовешь скучным человеком: в качестве бизнес-идеи она выбрала… шить еду. И теперь небольшая команда из Воронежа — Лидия и ее муж — создают необычные подушки в виде бургеров, пончиков и других продуктов.



Фото из аккаунта LIDISGENEKLS в Instagram

Как рассказала Лидия, сначала у нее была идея делать уникальные шторные аксессуары и подушки, но потом остались только необычные подушки:

«И так как в нашей семье и муж, и я любим готовить — от макарон до домашних черных бургеров — решено было шить… еду. Еда — это культ. Все любят вкусно кушать. А „вкусный“ аксессуар — подушка в виде еды — это еще и красиво!».

Сейчас у семейной пары 10−20 заказов в месяц, они собираются продавать необычные изделия и за рубежом.

Полностью историю можно прочитать здесь .

Улиточная ферма

Пять лет назад Владимир Рабков решил разводить в Беларуси улиток. За знаниями по теме даже съездил во Францию и Испанию. Но «европейские» улитки для выращивания в наших условиях ему не подошли.



Скриншот с сайта youtube.com

Первое улиточное стадо — 100 кг — он собрал на своем участке. Но вскоре около половины из них погибли. Несмотря на ошибки, отсутствие информации и удивленные глаза чиновников, Владимир запустил-таки свой бизнес. Сейчас на ферме Ratov — более 2,5 тонн сочных бургундских улиток.

Чего это ему стоило — читайте .

Ателье ретрофотографии

Предприниматели Георгий и Тамара Кеймах, а также Анастасия Сухомлинова решили вернуть очарование старых напечатанных снимков в массы и создали свою выездную фотостудию «Шипр».



Фото с официального сайта студии «Шипр»

Главная фишка проекта в том, что фотографы работают со старыми деревянными камерами образца 1930-х годов, а проявляют изображения в мобильной фотолаборатории по технологиям XX века.

Главные заказчики — ивент-агенства, средний чек за одно мероприятие — около $ 1000.

Подробнее о проекте — здесь .

Музей советских игровых автоматов

Все началось с того, что трое друзей решили найти и восстановить знаковый предмет из детства — игровой автомат «Морской бой». Потом появился другой аппарат из 80-х, а потом еще и еще. А потом и целый музей старых игровых автоматов.



Фото предоставлено автором

Теперь у ребят с учетом складских запасов порядка 300 разных автоматов. Около двадцати — работающие.

Помимо знаменитого «Морского боя», это «Авторалли», «Снайпер», «Баскетбол». Есть и редкие машины, вызывающие удивление даже у 30−50-летних посетителей. Например: «Ледокол», «Вираж», редкий автомат «Телетир-4».

Узнать больше о проекте можно по ссылке .

Игра для влюбленных

Антон и Мария Геращенко придумали настольную игру, которая помогает парам лучше понимать друг друга.

Игра представляет собой классическое игровое поле. Бросаешь кость — тянешь карточку в зависимости от места, где ты остановился — отвечаешь на вопрос или выполняешь задание из карточки. Победитель раунда может загадать символическое желание, но суть этой игры не в победе, а в самом процессе, о чем говорится много раз в инструкции.



Фото из аккаунта проекта во ВКонтакте

«Вопросы в игре есть как шутливые, так и довольно серьезные, хотя с серьезностью и глубиной мы, конечно, старались не перегибать. Основной задумкой игры было создать некое особенное время для пары, когда они делают вместе какое-то дело и параллельно с этим могут открыто и душевно пообщаться в приятной обстановке. Согласитесь, что часто не хватает таких особенных моментов и вечеров, когда можно просто отдохнуть и пообщаться наедине».