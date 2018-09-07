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В этом году в Беларуси может быть самое длинное лето

08.09.2018 09:42 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Погода в выходные продолжит радовать температурой, более характерной для середины июля. Такой длительный летний период в этом году вполне может оказаться самым продолжительным за всю историю метеонаблюдений, сообщает tut.by со ссылкой на Белгидромет.

В субботу, 8 сентября, ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами по стране слабый туман. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +10…16°С, во второй половине дня воздух прогреется до +20…26°С.

В воскресенье ситуация во многих регионах не изменится — теплый воздух и повышенный фон атмосферного давления останутся хозяевами погоды. Будет преимущественно без осадков, только днем в отдельных районах Гродненской области возможны кратковременные дожди. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +10…15°С, днем +21…26°С.

Да и купальный сезон еще в разгаре. По данным гидрологов, температура воды находится в основном в пределах +17…22°С.

 
 
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Погода в выходные продолжит радовать температурой, более характерной для середины июля.
 
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