Каждому десятому российскому банку предсказывают дефолт

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За первое полугодие 2018 года 27 банков признали свою неплатежеспособность, а в ближайший год еще 48 кредитных организаций могут объявить дефолт, прогнозирует рейтинговое агентство "Эксперт РА", пишетВ преддефолтном состоянии находится практически каждый десятый банк, имеющий лицензию ЦБ. На 1 июля в стране таких было 524.Сводный индекс здоровья банковской системы растет, однако улучшения "незначительные", констатирует "Эксперт РА": количество ожидаемых дефолтов практически такое же, как было в 2017 году, а с начала года снизилось на 5 единиц.Из 277 банков, имеющих рейтинг "Эксперт РА", почти половина оцениваются на уровне "В и ниже", что подразумевает 12,3% вероятности дефолта в ближайший год.Угрозой для банковского сектора является дальнейшее падение рубля, а под ударом окажутся банки с долгом в иностранной валюте, предупреждает Райффайзенбанк.Критический курс находится на уровнях выше 70 рублей за доллар: пробитие этого порога вызовет нехватку капитала у ряда крупных российских банков, что может привести к заморозке выплат по субординированному валютному долгу.Каждые 5 рублей роста курса доллара снижают достаточность капитала банков на 20 базисных пунктов, оценивает аналитик РайффайзенбанкаВ целом для системы это "умеренная" чувствительность, однако,, предупреждает эксперт.- добавляет Порывай. Ту же оценку дает международное рейтинговое агентство Fitch: курс выше 70 рублей за доллар может оказаться "проблемой для некоторых крупных банков", а ЦБ придется идти на послабление нормативов, как это уже было в 2014 году.