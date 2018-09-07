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Жириновский посоветовал, как Лукашенко увековечить свое имя
Фото: РИА Новости
Как несложно догадаться, блорусскому лидеру нужно лишь пойти по стопам Богдана Хмельницкого.
Напомним, что именно Хмельницкий воссоединил казачество (Украину) с Российской Федерацией.
Нечто такое, по версии Владимира Жириновского, может сделать и Александр Лукашенко, соединив Республику Беларусь и Россию.
Ранее Владимир Жириновский призвал сделать изучение иностранных языков в школах платным, поскольку подобное это «воровство российских умов»…
В общем, Жириновский хорошего не посоветует, конечно.
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На страницах своего Telegram-канала лидер партии ЛДПР рассказал, как Лукашенко мог бы вписать свое имя в мировую историю.
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