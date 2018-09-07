Жириновский посоветовал, как Лукашенко увековечить свое имя

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Как несложно догадаться, блорусскому лидеру нужно лишь пойти по стопам Богдана Хмельницкого.Напомним, что именно Хмельницкий воссоединил казачество (Украину) с Российской Федерацией.Нечто такое, по версии, может сделать и, соединив Республику Беларусь и Россию.Ранее Владимир Жириновский призвал сделать изучение иностранных языков в школах платным, поскольку подобное этоВ общем, Жириновский хорошего не посоветует, конечно.