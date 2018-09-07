ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жириновский посоветовал, как Лукашенко увековечить свое имя

08.09.2018 09:31 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: РИА Новости
На страницах своего Telegram-канала лидер партии ЛДПР рассказал, как Лукашенко мог бы вписать свое имя в мировую историю.

Как несложно догадаться, блорусскому лидеру нужно лишь пойти по стопам Богдана Хмельницкого.

Напомним, что именно Хмельницкий воссоединил казачество (Украину) с Российской Федерацией.

Нечто такое, по версии Владимира Жириновского, может сделать и Александр Лукашенко, соединив Республику Беларусь и Россию.

Ранее Владимир Жириновский призвал сделать изучение иностранных языков в школах платным, поскольку подобное это «воровство российских умов»

В общем, Жириновский хорошего не посоветует, конечно.

 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На страницах своего Telegram-канала лидер партии ЛДПР рассказал, как Лукашенко мог бы вписать свое имя в мировую историю.
 
Новости дня
Новости разные
 
Рафаэль Надаль: в конце это был уже не матч. Мне было тяжело играть, было слишком больно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
08.09.2018
Mir24.TV Belarus
Лоевский край
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика