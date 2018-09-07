Рафаэль Надаль: в конце это был уже не матч. Мне было тяжело играть, было слишком больно





"Я ждал столько, сколько мог. Как вы представляете, мне очень трудно прощаться до окончания матча, но в какой-то момент нужно принимать решение. Мне было тяжело играть, было слишком больно. В конце это был уже не матч. Один человек играл, а второй просто стоял по ту сторону корта. Я ненавижу сниматься, но отыграть так еще один сет было бы слишком трудно", — сказал Рафа.









отмечает sports.ru. Также Надаль рассказал, что знает, в чем именно проблема и что ему нужно делать для ее решения. Однако в этот раз ситуация отличалась от обычных трудностей с коленями, потому что он почувствовал острую боль после одного движения,sports.ru.







