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Рафаэль Надаль: в конце это был уже не матч. Мне было тяжело играть, было слишком больно

08.09.2018 09:07 — Разное | Партизан  
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Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал решение из-за травмы правого колена сняться с полуфинала "US Open" против Хуана Мартина дель Потро при счете 6:7, 2:6.


"Я ждал столько, сколько мог. Как вы представляете, мне очень трудно прощаться до окончания матча, но в какой-то момент нужно принимать решение. Мне было тяжело играть, было слишком больно. В конце это был уже не матч. Один человек играл, а второй просто стоял по ту сторону корта. Я ненавижу сниматься, но отыграть так еще один сет было бы слишком трудно", — сказал Рафа. 


Также Надаль рассказал, что знает, в чем именно проблема и что ему нужно делать для ее решения. Однако в этот раз ситуация отличалась от обычных трудностей с коленями, потому что он почувствовал острую боль после одного движения, отмечает sports.ru.



 
 
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Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал решение из-за травмы правого колена сняться с полуфинала "US Open" против Хуана Мартина дель Потро при...
 
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