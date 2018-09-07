﻿ В Минске заработал каршеринг Anytime: в планах 1 тысяча авто. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске заработал каршеринг Anytime: в планах 1 тысяча авто

08.09.2018 09:00 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Старейший на постсоветском пространстве каршеринг Anytime заработал в Минске. Старт проекта отметили 7 сентября парадом авто по проспектам Независимости и Победителей, а сама церемония состоялась в отеле Marriott.

В Минске заработал каршеринг Anytime: в планах 1 тысяча авто
Парад автомобилей Anytime на проспекте Независимости. Фото: Drivemedia
Беларусь оказалась первой страной после России, в которую пришел Anytime. Он появился на основе сменившего бренд первого белорусского сервиса каршеринга Drivetime, который запустился примерно год назад, пишет Белмир.

Сегодня Anytime – это 55 автомобилей «Фольксваген Поло» и «Джили». По меркам крупных европейских столиц цифра очень мала, однако для Беларуси это крупнейший каршеринговый сервис.

Впрочем, в компании обещают бурное развитие. Как сообщил Винченцо Трани – основатель Mikro Kapital Group, владеющей брендом, уже через месяц парк почти удвоится, к концу года будет насчитывать 200 авто, а через три года увеличится до 1 тысячи.

«Каршеринг – отличная альтернатива уже существующим видам транспорта. Ведь один наш автомобиль, по исследованиям, заменяет 10 личных», – рассказал Трани во время церемонии открытия сервиса.

В итоге, по его словам, развитие каршеринга положительным образом повлияет и на экологию, и на экономику, и на ситуацию на дорогах.


Винченцо Трани и Андрей Шорец. Фото: Drivemedia
Трани поддержали и официальные лица, присутствовавшие на мероприятии.

«Минск – молодой город, он впитает любую новую технологию», – считает, например, замминистра иностранных дел Евгений Шестаков.

А  мэр города Андрей Шорец и вовсе намекнул, что новые технологии надо использовать в полном объеме.

«В планах у Geely есть выпуск электромобиля, также у нас будет производиться Zotye. Думаю, на стыке конкуренции этих двух производителей мы и получим достойный электромобиль для каршеринга в Минске», – отметил он.

В Anytime обещают плотно поработать с отечественным производителем. Компания уже приобрела тестовую партию автомобилей Geely. «Мы будем смотреть на реакцию клиентов и давать обратную связь компании «БелДжи», – сказал Трани.

Замминистра промышленности и и.о. гендиректора «БелДжи» Геннадий Свидерский, в свою очередь, пообещал прислушиваться к этим замечаниям.

Инвестиции в новый сервис в ближайшие 3-5 лет составят около 20 млн долларов. По словам Винченцо Трани, это как его личные средства, так и инвестиции из фондов, к орыми управляет Mikro Kapital Group.

Партнерство с Drivetime позволяет, с одной стороны, предоставить необходимые инвестиции для роста, с другой – полностью использовать прогресс Drivetime.

Помимо уже увеличенного парка, с 8 сентября добавятся тарифы со сниженным до 500 рублей лимитом ответственности при ДТП и станет доступен обновленный суточный тариф.

Также будет уменьшен с 21 до 19 лет минимальный возраст пользования сервисом и обеспечена автоматическая регистрация в белорусском Anytime существующих пользователей «Делимобиль» и «Anytime Россия».

В настоящий момент сервисом можно пользоваться на всей территории Беларуси, однако завершить аренду необходимо в пределах МКАД, Уручья, Боровлян, а также в аэропорту.

Компания постоянно анализирует спрос на услугу за пределами МКАД и будет расширять геозоны по мере роста количества пользователей и автопарка.

В планах Anytime также запуск сервиса в других крупных городах Беларуси. В 2019 году каршеринг придет в один из областных центров.


Операционная деятельность компании будет полностью осуществляться в Минске. Сейчас в минском офисе работает 20 человек, планируется увеличение персонала до 50.

Гендиректором Anytime в Беларуси остается Иван Дылевич, ранее возглавлявший Drivetime. Контролировать работу компании будет наблюдательный совет, куда войдут представители Mikro Kapital Group.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Старейший на постсоветском пространстве каршеринг Anytime заработал в Минске. Старт проекта отметили 7 сентября парадом авто по проспектам Независимости и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Цветочная феерия Сухорученковых
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
08.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Лоевский край
Свислочская газета
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика