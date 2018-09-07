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В Минске заработал каршеринг Anytime: в планах 1 тысяча авто
Старейший на постсоветском пространстве каршеринг Anytime заработал в Минске. Старт проекта отметили 7 сентября парадом авто по проспектам Независимости и Победителей, а сама церемония состоялась в отеле Marriott.
Парад автомобилей Anytime на проспекте Независимости. Фото: Drivemedia
Беларусь оказалась первой страной после России, в которую пришел Anytime. Он появился на основе сменившего бренд первого белорусского сервиса каршеринга Drivetime, который запустился примерно год назад, пишет
Сегодня Anytime – это 55 автомобилей «Фольксваген Поло» и «Джили». По меркам крупных европейских столиц цифра очень мала, однако для Беларуси это крупнейший каршеринговый сервис.
Впрочем, в компании обещают бурное развитие. Как сообщил Винченцо Трани – основатель Mikro Kapital Group, владеющей брендом, уже через месяц парк почти удвоится, к концу года будет насчитывать 200 авто, а через три года увеличится до 1 тысячи.
«Каршеринг – отличная альтернатива уже существующим видам транспорта. Ведь один наш автомобиль, по исследованиям, заменяет 10 личных», – рассказал Трани во время церемонии открытия сервиса.
В итоге, по его словам, развитие каршеринга положительным образом повлияет и на экологию, и на экономику, и на ситуацию на дорогах.
Винченцо Трани и Андрей Шорец. Фото: Drivemedia
Трани поддержали и официальные лица, присутствовавшие на мероприятии.
«Минск – молодой город, он впитает любую новую технологию», – считает, например, замминистра иностранных дел Евгений Шестаков.
А мэр города Андрей Шорец и вовсе намекнул, что новые технологии надо использовать в полном объеме.
«В планах у Geely есть выпуск электромобиля, также у нас будет производиться Zotye. Думаю, на стыке конкуренции этих двух производителей мы и получим достойный электромобиль для каршеринга в Минске», – отметил он.
В Anytime обещают плотно поработать с отечественным производителем. Компания уже приобрела тестовую партию автомобилей Geely. «Мы будем смотреть на реакцию клиентов и давать обратную связь компании «БелДжи», – сказал Трани.
Замминистра промышленности и и.о. гендиректора «БелДжи» Геннадий Свидерский, в свою очередь, пообещал прислушиваться к этим замечаниям.
Инвестиции в новый сервис в ближайшие 3-5 лет составят около 20 млн долларов. По словам Винченцо Трани, это как его личные средства, так и инвестиции из фондов, к орыми управляет Mikro Kapital Group.
Партнерство с Drivetime позволяет, с одной стороны, предоставить необходимые инвестиции для роста, с другой – полностью использовать прогресс Drivetime.
Помимо уже увеличенного парка, с 8 сентября добавятся тарифы со сниженным до 500 рублей лимитом ответственности при ДТП и станет доступен обновленный суточный тариф.
Также будет уменьшен с 21 до 19 лет минимальный возраст пользования сервисом и обеспечена автоматическая регистрация в белорусском Anytime существующих пользователей «Делимобиль» и «Anytime Россия».
В настоящий момент сервисом можно пользоваться на всей территории Беларуси, однако завершить аренду необходимо в пределах МКАД, Уручья, Боровлян, а также в аэропорту.
Компания постоянно анализирует спрос на услугу за пределами МКАД и будет расширять геозоны по мере роста количества пользователей и автопарка.
В планах Anytime также запуск сервиса в других крупных городах Беларуси. В 2019 году каршеринг придет в один из областных центров.
Операционная деятельность компании будет полностью осуществляться в Минске. Сейчас в минском офисе работает 20 человек, планируется увеличение персонала до 50.
Гендиректором Anytime в Беларуси остается Иван Дылевич, ранее возглавлявший Drivetime. Контролировать работу компании будет наблюдательный совет, куда войдут представители Mikro Kapital Group.
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Старейший на постсоветском пространстве каршеринг Anytime заработал в Минске. Старт проекта отметили 7 сентября парадом авто по проспектам Независимости и...
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