Страны НАТО готовятся к крупнейшим после распада СССР учениям

Об этом сообщает Reuters.





Учения пройдут в конце октября и начале ноября. В них примут участие 40 тысяч военнослужащих из 30 стран НАТО. Они будут проводить операции в воздухе, на суше и на земле на территории от Финляндии до Исландии.





Проведение таких масштабных маневров означает, что НАТО хочет усилить оборону от России, пишет Reuters.





«В последние годы фокус изменился, поскольку изменилась обстановка во всем мире и также в Европе», - заявил министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен, который встречал немецкие войска в порту Фредрикстад.





Бакке-Йенсен добавил, что в альянсе растет беспокойство относительно действий России, которая в 2014 году «аннексировала» Крым.