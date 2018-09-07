Неймар попросился обратно в «Барселону»

Oxu.Az , об этом сообщает испанское издание El Mundo Deportivo. Как передает, об этом сообщает испанское издание El Mundo Deportivo.





Сообщается, что бразилец уже обращался к руководству каталонцев с просьбой инициировать его переход.





По информации издания, Неймару нелегко дается конкуренция с уругвайским нападающим Эдинсоном Кавани и французом Килианом Мбаппе.









В конце апреля президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу признался, что был бы рад возвращению в клуб Неймара.





В составе «Барселоны» Неймар выступал с 2013-го по 2017 год. Летом 2017-го футболист перешел в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро.



