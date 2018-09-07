|
Неймар попросился обратно в «Барселону»
Бразильский форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар рассчитывает вернуться в каталонскую «Барселону».
Как передает
Сообщается, что бразилец уже обращался к руководству каталонцев с просьбой инициировать его переход.
По информации издания, Неймару нелегко дается конкуренция с уругвайским нападающим Эдинсоном Кавани и французом Килианом Мбаппе.
В конце апреля президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу признался, что был бы рад возвращению в клуб Неймара.
В составе «Барселоны» Неймар выступал с 2013-го по 2017 год. Летом 2017-го футболист перешел в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бразильский форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар рассчитывает вернуться в каталонскую «Барселону».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)