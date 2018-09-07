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«Британцы», которые придумали скандальное лого Think Minsk, теперь разрабатывают туристический стиль Минска

08.09.2018 08:41 — Разное | Партизан  
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В 2012 году британская компания INSTID, которую основали белорусы Александр и Наташа Гранд, выиграла тендер на разработку бренда Минска.

«Британцы», которые придумали скандальное лого Think Minsk, теперь разрабатывают туристический стиль Минска
Паттерн, разработанный INSTID для Минска (финальный вариант)
Закончилось все скандалом. Власти расплатились с Грандами, но их проект положили на полку и забыли про идею бренда белорусской столицы как о страшном сне.

«Наша Нива» поинтересовалась, почему идеями Грандов так и не воспользовались.

Напомним, в 2012 году за разработку минские власти были готовы заплатить $30 тысяч. Деньги по белорусским меркам немалые, по европейским — так себе. Поэтому удивление вызвал интерес к белорусскому проекту английской компании INSTID, которая в итоге и победила в конкурсе.

Позже уже выяснилось, что Alexander & Natasha Grand, руководители британской компании, сами из Беларуси. До переезда в Англию их звали Александр Федулин и Наталья Лещенко.

Казалось бы, выходцы из Беларуси, которые постоянно живут и работают в Лондоне, должны как никто понимать местные белорусские особенности и современные мировые тренды. Но после того как INSTID продемонстрировали свое видение логотипа Минска, появились сомнения, которые впоследствии вылились в открытое недовольство проектом Грандов.


Первоначальный вариант паттерна от INSTID. Хейтеры сразу окрестили его «микросхемой»

В чем только не обвиняли их логотип: и во вторичности, и в невразумительности, и в том, что идея логотипа ничем, кроме «видения» самих авторов, не обосновывалась.

Также Грандов упрекают в банальном плагиате и непрофессионализме: мол, очень похожий паттерн можно за копейки приобрести в фотостоке.

А слоган «Think London» использовала мэрия английской столицы. На это руководители INSTID (которые живут и работают в Лондоне!) отвечали, что просто о нем не знали.

В результате компания по выбору минского логотипа потихоньку превратилась в кампанию по борьбе с Александром и Наташей Гранд. Руководитель «Свободного театра» Николай Халезин обвинял их в сотрудничестве с КГБ и ФСБ, СМИ наперебой собирали любительские логотипы, подчеркивая, что они, мол, ничем не хуже предложенного INSTID… Даже организовалась так называемая «сборная Минска по брендингу» — ряд представителей рекламных агентств, дизайнеров и просто неравнодушных минчан, которые стали уговаривать столичные власти не спешить с принятием варианта Грандов или хотя бы рассмотреть альтернативы ему.

«Мы свою работу сделали. Разработали стиль Минска, логотип был только частью его. В общей сложности подготовили большой гайдбук, основы стиля города. Работа была принята, городские власти нам ее оплатили. Далее этим гайдбуком город может пользоваться как считает нужным. Может использовать, а может и нет», — рассказал «Нашей Ниве» Александр Гранд.


Пример использования «минского паттерна».

Узнать, почему же не используется уже оплаченный брендовый стиль от INSTID оказалось непросто. Минский информационно-туристический центр кивает на Министерство спорта и туризма. Там пожимают плечами: «Мол, а мы причем? Бренд Минска был разработкой информационно-туристического центра». Закончилось же все тем, что Елена Плис, директор информационно-туристического центра, ответила коротко: «Без комментариев».

По мнению самого Александра Гранда, причиной, по которой стиль от INSTID положили на полку, стала излишняя политизированность, которую в итоге приобрел проект.


Александр Гранд. Фото — lipetskmedia.ru

«Наша работа была прорывной для того времени. О ней очень хорошо отзывались в России, о ней писали в многочисленных посвященных дизайну изданиях, нас приглашали на встречи и конференции. Но в Минске была группа деятелей, которые подняли все свои связи и как могли политизировали проект. А в Беларуси некомфортно с политизацией, тем более если она становится такой громкой. Поэтому руководство Минска и решило этот вопрос спустить на тормозах и больше не поднимать его. Я уверен, что единственная причина этому — именно политизация», — рассказал «Нашей Ниве» Александр Гранд.

По его словам, за свою работу INSTID получила обещанную сумму, эквивалентную 30 тысячам долларов. За разработанное сверх город ничего не доплачивает Грандам. А они разработали и аромат Минска, и мелодию (она звучит в этом видео).

«Поймите, в том проекте интерес был не коммерческим, а нашим личным. Мы сами хотели сделать качественно, красиво и интересно», — объясняет Гранд.

Отметим, что сегодня сотрудничество Минского информационно-туристического центра с Грандами продолжается.
Гранд говорит, что идет работа над «туристическим стилем Минска». По его словам, это «стиль Минска, адптированный под туристический контекст».
Проект не коммерческий и пока не официальный, подчеркнул Гранд. По его словам, инициатива исходила именно от информационно-туристического центра. Стиль уже готов, остается работа над буклетами. Но все это пока не официально, на словах, никаких конкретных договоренностей и сумм, подписанных бумаг не существует, отметил Гранд.

Кроме того, INSTID разработала макеты сувениров, которые планирует запустить в продажу. Город за них не платит, это чисто коммерческий проект не то самого Гранда, не то кого-то из его партнеров.

Правда, ни макеты сувениров, ни наработки туристического стиля Минска Александр Гранд показывать не захотел.

Расплывчатый ответ дали и в информационно-туристическом центре.

Директор Елена Плис подтвердила, что примерно два года назад у нее состоялся разговор на эту тему с Александром Грандом. Правда, говорит Плис, она никого не просила ни о чем. Всё — личная инициатива Грандов.

«Если что-то будет готово, мы озвучим. Будем показывать и обсуждать. Я не знаю, разрабатывают ли они что-то и на каком это этапе. Мы не контролируем процесс. Но на это средства не предусмотрены. Если что-то и будет сделано — то бесплатно, — заверила Елена Плис. — Никаких договоров нет, и никаких результатов я не жду».

Идеи от INSTID будут рассматриваться. Окончательное решение, подчеркнула Плис, будут принимать «люди выше нее».

По ее словам, если кто-то из минчан сделает эту работу и подарит городу — ее тоже с радостью рассмотрят.
Но что конкретно столичный инфоцентр имеет в виду, говоря о туристическом стиле Минска?

«Что такое туристический стиль города? В интернете загуглите и посмотрите», — посоветовала Елена Плис.

 
Теги: Минск
 
 
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В 2012 году британская компания INSTID, которую основали белорусы Александр и Наташа Гранд, выиграла тендер на разработку бренда Минска.
 
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