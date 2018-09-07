«Британцы», которые придумали скандальное лого Think Minsk, теперь разрабатывают туристический стиль Минска

Закончилось все скандалом. Власти расплатились с Грандами, но их проект положили на полку и забыли про идею бренда белорусской столицы как о страшном сне.





«Наша Нива» поинтересовалась, почему идеями Грандов так и не воспользовались. поинтересовалась, почему идеями Грандов так и не воспользовались.





Напомним, в 2012 году за разработку минские власти были готовы заплатить $30 тысяч. Деньги по белорусским меркам немалые, по европейским — так себе. Поэтому удивление вызвал интерес к белорусскому проекту английской компании INSTID, которая в итоге и победила в конкурсе.





Позже уже выяснилось, что Alexander & Natasha Grand, руководители британской компании, сами из Беларуси. До переезда в Англию их звали Александр Федулин и Наталья Лещенко.





Казалось бы, выходцы из Беларуси, которые постоянно живут и работают в Лондоне, должны как никто понимать местные белорусские особенности и современные мировые тренды. Но после того как INSTID продемонстрировали свое видение логотипа Минска, появились сомнения, которые впоследствии вылились в открытое недовольство проектом Грандов.









Первоначальный вариант паттерна от INSTID. Хейтеры сразу окрестили его «микросхемой»





В чем только не обвиняли их логотип: и во вторичности, и в невразумительности, и в том, что идея логотипа ничем, кроме «видения» самих авторов, не обосновывалась.





Также Грандов упрекают в банальном плагиате и непрофессионализме: мол, очень похожий паттерн можно за копейки приобрести в фотостоке.





А слоган «Think London» использовала мэрия английской столицы. На это руководители INSTID (которые живут и работают в Лондоне!) отвечали, что просто о нем не знали.





В результате компания по выбору минского логотипа потихоньку превратилась в кампанию по борьбе с Александром и Наташей Гранд. Руководитель «Свободного театра» Николай Халезин обвинял их в сотрудничестве с КГБ и ФСБ, СМИ наперебой собирали любительские логотипы, подчеркивая, что они, мол, ничем не хуже предложенного INSTID… Даже организовалась так называемая «сборная Минска по брендингу» — ряд представителей рекламных агентств, дизайнеров и просто неравнодушных минчан, которые стали уговаривать столичные власти не спешить с принятием варианта Грандов или хотя бы рассмотреть альтернативы ему.





«Мы свою работу сделали. Разработали стиль Минска, логотип был только частью его. В общей сложности подготовили большой гайдбук, основы стиля города. Работа была принята, городские власти нам ее оплатили. Далее этим гайдбуком город может пользоваться как считает нужным. Может использовать, а может и нет», — рассказал «Нашей Ниве» Александр Гранд.









Пример использования «минского паттерна».





Узнать, почему же не используется уже оплаченный брендовый стиль от INSTID оказалось непросто. Минский информационно-туристический центр кивает на Министерство спорта и туризма. Там пожимают плечами: «Мол, а мы причем? Бренд Минска был разработкой информационно-туристического центра». Закончилось же все тем, что Елена Плис, директор информационно-туристического центра, ответила коротко: «Без комментариев».





По мнению самого Александра Гранда, причиной, по которой стиль от INSTID положили на полку, стала излишняя политизированность, которую в итоге приобрел проект.









Александр Гранд. Фото — lipetskmedia.ru





«Наша работа была прорывной для того времени. О ней очень хорошо отзывались в России, о ней писали в многочисленных посвященных дизайну изданиях, нас приглашали на встречи и конференции. Но в Минске была группа деятелей, которые подняли все свои связи и как могли политизировали проект. А в Беларуси некомфортно с политизацией, тем более если она становится такой громкой. Поэтому руководство Минска и решило этот вопрос спустить на тормозах и больше не поднимать его. Я уверен, что единственная причина этому — именно политизация», — рассказал «Нашей Ниве» Александр Гранд.





По его словам, за свою работу INSTID получила обещанную сумму, эквивалентную 30 тысячам долларов. За разработанное сверх город ничего не доплачивает Грандам. А они разработали и аромат Минска, и мелодию (она звучит в этом видео).





«Поймите, в том проекте интерес был не коммерческим, а нашим личным. Мы сами хотели сделать качественно, красиво и интересно», — объясняет Гранд.





Отметим, что сегодня сотрудничество Минского информационно-туристического центра с Грандами продолжается.

Гранд говорит, что идет работа над «туристическим стилем Минска». По его словам, это «стиль Минска, адптированный под туристический контекст».

Проект не коммерческий и пока не официальный, подчеркнул Гранд. По его словам, инициатива исходила именно от информационно-туристического центра. Стиль уже готов, остается работа над буклетами. Но все это пока не официально, на словах, никаких конкретных договоренностей и сумм, подписанных бумаг не существует, отметил Гранд.





Кроме того, INSTID разработала макеты сувениров, которые планирует запустить в продажу. Город за них не платит, это чисто коммерческий проект не то самого Гранда, не то кого-то из его партнеров.





Правда, ни макеты сувениров, ни наработки туристического стиля Минска Александр Гранд показывать не захотел.





Расплывчатый ответ дали и в информационно-туристическом центре.





Директор Елена Плис подтвердила, что примерно два года назад у нее состоялся разговор на эту тему с Александром Грандом. Правда, говорит Плис, она никого не просила ни о чем. Всё — личная инициатива Грандов.





«Если что-то будет готово, мы озвучим. Будем показывать и обсуждать. Я не знаю, разрабатывают ли они что-то и на каком это этапе. Мы не контролируем процесс. Но на это средства не предусмотрены. Если что-то и будет сделано — то бесплатно, — заверила Елена Плис. — Никаких договоров нет, и никаких результатов я не жду».





Идеи от INSTID будут рассматриваться. Окончательное решение, подчеркнула Плис, будут принимать «люди выше нее».





По ее словам, если кто-то из минчан сделает эту работу и подарит городу — ее тоже с радостью рассмотрят.

Но что конкретно столичный инфоцентр имеет в виду, говоря о туристическом стиле Минска?





«Что такое туристический стиль города? В интернете загуглите и посмотрите», — посоветовала Елена Плис.