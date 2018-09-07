В Ираке подожгли консульство Ирана и мэрию города





пишет telegraf.by По данным Анадолу, 7 сентября стало известно, что правительство Ирака закрыло порт Умм Каср в связи с продолжающимися акциями протеста в городе Басра. Порт закрыт до особого распоряжения с целью усиления безопасности,telegraf.by

Волна протестов в Басре была спровоцирована отсутствием электричества и большими перебоями с водой. Отметим, что Басра считается одним из самых жарких городов на планете, с летними температурами, регулярно превышающими +50 градусов.





Начиная с понедельника в 2-миллионом городе Басра по меньшей мере 10 протестующих погибли, в осносновном при столкновениях с силовыми структурами. Жители говорят, что их выгнали на улицу из-за коррупции и беспорядков, что позволило инфраструктуре разрушиться, не оставив ни власти, ни безопасной питьевой воды в жаркое лето.





Несмотря на введенный властями комендантский час, демонстранты разгромили также в Басре штаб-квартиру проиранского ополчения Асаиб Ахль аль-Хак.





В конце дня, в 65 км к северо-западу от второго по величине города Ирака, другая группа гражданских лиц вошла в водоочистное сооружение, связанное с месторождением Западная Курна-2, которым управляет российский Лукойл.





По словам источников, они взяли в заложники двух иракских рабочих. Западная Курна-2 производит до 4 млн баррелей нефти в день, по оценкам, прекращение добычи в течение трех дней будет достаточно, чтобы полностью закрыть месторождение.





Отмечается, что беспорядки кинули Ирак в новый кризис в то время, когда политики еще не договорились о правительстве после неубедительных выборов в мае. Новый парламент в конце концов смог собраться в понедельник, но разошелся после того, когда не смог выбрать даже спикера.

Правительство Ирака объявило в провинции о введении режима чрезвычайного положения, решив ввести дополнительные подразделения сил специального назначения.

Вместе с тем телеканал Аль-Арабия сообщает о новых случаях поджогов. Нападению подверглись штаб квартиры подразделения Бадр, которое входит в ополчение Аль-Хашд аш-Шааби и дома министра коммуникации Хасана Рашида.









Позже координационный комитет протестного движения Народный гнев объявил о приостановке антиправительственных акций. Там заявили, что не имеют отношения к актам вандализма и уничтожению государственного имущества.











