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Слонимский райисполком теперь охраняет автоматчик

08.09.2018 08:31 — Разное | Партизан  
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Об этом сообщает корреспондент «Газеты Слонимской» Кристина Солодухо.



- 7 сентября, отправившись в Слонимский райисполком в 13.30, я увидела возле входа главного госучреждения района грозного бойца с автоматом в руках. Подойдя поближе к часовому, я поинтересовалась у него, что за нововведение, почему такой серьезный вид? На что боец ответил: «В Слоним едет Министр Вооруженных сил», - пишет журналистка.

Удалось выяснить, что боец, который охранял вход в райисполком, родом из Слонима. 

Дежурный райисполкома, который находится внутри здания и строго контролирует вход и выход в это госучреждение, оказывается не знает, по какой причине возле райисполкома появился часовой. Напомним, что 5 сентября в войсковой части №33933 в Слониме найден повешенным рядовой Александр Орлов. Вероятно, приезд министра связан с этой трагедией. Но автоматчики-то зачем?


 
 
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Об этом сообщает корреспондент «Газеты Слонимской» Кристина Солодухо.
 
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