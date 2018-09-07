В Британии конфискуют активы российских миллиардеров

Oxu.Az со ссылкой на The Daily Mail. Об этом передаетсо ссылкой на The Daily Mail.





В статье издания говорится, что в ближайшие месяцы Национальное агентство по борьбе с преступностью может принять меры в отношении «более чем 100 иностранцев» по «запросам относительно имущества необъясненного происхождения» .





Большинство из них, надо понимать, россияне.





В рамках запросов иностранцы, подозреваемые в связях с коррупцией или организованной преступностью за рубежом, должны показать в суде, за счет чего финансировались их недвижимость и активы в Британии.





«Если они не могут продемонстрировать, что активы были получены законно, власти могут потребовать конфискации», - говорится в статье.





Генеральный прокурор Джеффри Кокс сообщил в Палате общин, что в ближайшие месяцы будет издано «значительное количество» запросов относительно имущества необъясненного происхождения.





«На Даунинг-стрит заявили, что Великобритания также предпринимает больше шагов, чтобы остановить на границе всякого, кто подозревается во «враждебной государственной деятельности».





Российские олигархи, связанные с Путиным, сталкиваются в Лондоне с целым рядом ограничений, включая обыски частных самолетов», - сообщает автор статьи.





В числе россиян, которые, по оценкам издания, могут столкнуться с преследованиями, - Игорь Шувалов, Андрей Якунин, Роман Абрамович, Олег Дерипаска и Эльсина Хайрова.



