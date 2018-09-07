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В Британии конфискуют активы российских миллиардеров

08.09.2018 08:25 — Разное | Партизан  
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После обнародования информации по Солсбери могут быть конфискованы британские активы десятков российских олигархов, в том числе Романа Абрамовича.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на The Daily Mail.

В статье издания говорится, что в ближайшие месяцы Национальное агентство по борьбе с преступностью может принять меры в отношении «более чем 100 иностранцев»  по «запросам относительно имущества необъясненного происхождения» .

Большинство из них, надо понимать, россияне.

В рамках запросов иностранцы, подозреваемые в связях с коррупцией или организованной преступностью за рубежом, должны показать в суде, за счет чего финансировались их недвижимость и активы в Британии.

«Если они не могут продемонстрировать, что активы были получены законно, власти могут потребовать конфискации», - говорится в статье.

Генеральный прокурор Джеффри Кокс сообщил в Палате общин, что в ближайшие месяцы будет издано «значительное количество» запросов относительно имущества необъясненного происхождения.

«На Даунинг-стрит заявили, что Великобритания также предпринимает больше шагов, чтобы остановить на границе всякого, кто подозревается во «враждебной государственной деятельности».

Российские олигархи, связанные с Путиным, сталкиваются в Лондоне с целым рядом ограничений, включая обыски частных самолетов», - сообщает автор статьи.

В числе россиян, которые, по оценкам издания, могут столкнуться с преследованиями, - Игорь Шувалов, Андрей Якунин, Роман Абрамович, Олег Дерипаска и Эльсина Хайрова.


 
 
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После обнародования информации по Солсбери могут быть конфискованы британские активы десятков российских олигархов, в том числе Романа Абрамовича.
 
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