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Виктор Майгуров, выдвигавшийся от Беларуси на пост 1-го вице-президента ИБУ, снял кандидатуру еще до начала голосования

08.09.2018 08:22 — Разное | Партизан  
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Бесславно завершилась попытка бывшего первого вице-президента ИБУ Виктора Майгурова сохранить свой пост с помощью Беларусской федерации биатлона.

Российский функционер выдвинулся на новые выборы именно от Беларуси, поскольку выдвигаться от России не имел права из-за временного статуса СБР в ИБУ. 

Однако на конгрессе Международного союза биатлонистов в хорватском Порече первым вице-президентом был избран чех Иржи Хамза. Виктор Майгуров снял свою кандидатуру с выборов еще до начала голосования, сообщает официальный сайт ИБУ.

 
 
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Бесславно завершилась попытка бывшего первого вице-президента ИБУ Виктора Майгурова сохранить свой пост с помощью Беларусской федерации биатлона.
 
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