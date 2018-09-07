Виктор Майгуров, выдвигавшийся от Беларуси на пост 1-го вице-президента ИБУ, снял кандидатуру еще до начала голосования

Российский функционер выдвинулся на новые выборы именно от Беларуси, поскольку выдвигаться от России не имел права из-за временного статуса СБР в ИБУ.





Однако на конгрессе Международного союза биатлонистов в хорватском Порече первым вице-президентом был избран чех Иржи Хамза. Виктор Майгуров снял свою кандидатуру с выборов еще до начала голосования, сообщает официальный сайт ИБУ.



