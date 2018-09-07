Изменилась структура холдинга «Банка БелВЭБ»

Таким образом, новая структура банковского холдинга включает теперь не шесть, а пять участников.





Это головная организация ОАО «Банк БелВЭБ», дочерние ООО «ВЭБ Технологии» (доля участия банка – 99,9 процента) и УСП «Белвнешстрах» (100 процентов, а также зависимые общества ООО «БелВЭБлизинг» (49 процентов) и ЗАО «Сивельга» (25 процентов).





ООО КСО «Внешэкономстрой» было основано группой российских и белорусских инвесторов в 2002 году для реализации инвестиционных проектов в сфере недвижимости. Доля участия «Банка БелВЭБ» составляла 51 процент.