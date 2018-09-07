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Изменилась структура холдинга «Банка БелВЭБ»

08.09.2018 08:19 — Разное | Партизан  
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«Банк БелВЭБ» 5 сентября вышел из состава участников коммерческой совместной организации «Внешэкономстрой». Об этом финучреждение сообщило на своем сайте.

Таким образом, новая структура банковского холдинга включает теперь не шесть, а пять участников.

Это головная организация ОАО «Банк БелВЭБ», дочерние ООО «ВЭБ Технологии» (доля участия банка – 99,9 процента) и УСП «Белвнешстрах» (100 процентов, а также зависимые общества ООО «БелВЭБлизинг» (49 процентов) и ЗАО «Сивельга» (25 процентов).

ООО КСО «Внешэкономстрой» было основано группой российских и белорусских инвесторов в 2002 году для реализации инвестиционных проектов в сфере недвижимости. Доля участия «Банка БелВЭБ» составляла 51 процент.
 
 
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«Банк БелВЭБ» 5 сентября вышел из состава участников коммерческой совместной организации «Внешэкономстрой». Об этом финучреждение сообщило на своем сайте.
 
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