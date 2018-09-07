Сахара может стать всемирной солнечной электростанцией

Oxu.Az со ссылкой Planet-today. Об этом передаетсо ссылкой Planet-today.





Когда-то Сахара была гораздо более обитаемым местом, чем сейчас - об этом свидетельствуют археологические находки, делаемые ученые в пещерах на территории пустыни. Сейчас пустыня не используется, а ведь она представляет собой колоссальную территорию (девять с лишним миллионов квадратных километров), на которой очень много ветра и солнца.





Сахара - идеальное место для строительства грандиозной по масштабам электростанции, которая покроет энергетические нужды человечества с четырехкратным запасом.





«Есть еще и побочный эффект - изменение климата. Ветряки изменят воздушные потоки, а солнечные панели охладят поверхность земли. В результате в пустыне пойдут дожди, которые сделают Сахару пригодной для земледелия. Все это реально - мы провели соответствующее компьютерное моделирование климата, и оно подтвердило все наши предположения», - рассказывает метеоролог из Аргентины Евгения Калнай, один из авторов амбициозного проекта.



