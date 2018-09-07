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Сахара может стать всемирной солнечной электростанцией

08.09.2018 08:13 — Разное | Партизан  
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Если покрыть всю Сахару солнечными и ветряными электростанциями, то это не только обеспечит электрической энергией все население Земли, но и сделает пустыню снова пригодной для жизни.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой Planet-today.

Когда-то Сахара была гораздо более обитаемым местом, чем сейчас - об этом свидетельствуют археологические находки, делаемые ученые в пещерах на территории пустыни. Сейчас пустыня не используется, а ведь она представляет собой колоссальную территорию (девять с лишним миллионов квадратных километров), на которой очень много ветра и солнца.

Сахара - идеальное место для строительства грандиозной по масштабам электростанции, которая покроет энергетические нужды человечества с четырехкратным запасом.

«Есть еще и побочный эффект - изменение климата. Ветряки изменят воздушные потоки, а солнечные панели охладят поверхность земли. В результате в пустыне пойдут дожди, которые сделают Сахару пригодной для земледелия. Все это реально - мы провели соответствующее компьютерное моделирование климата, и оно подтвердило все наши предположения», - рассказывает метеоролог из Аргентины Евгения Калнай, один из авторов амбициозного проекта.


 
 
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Если покрыть всю Сахару солнечными и ветряными электростанциями, то это не только обеспечит электрической энергией все население Земли, но и сделает пустыню снова...
 
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