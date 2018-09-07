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МВД Беларуси опубликовало данные "засекреченного" опроса про наркополитику

08.09.2018 08:06 — Разное | Партизан  
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Пресс-служба министерства внутренних дел Беларуси опубликовала 7 сентября результаты опроса, проведенного институтом социологии НАН РБ, на тему антинаркотической политики, согласно которым половина белорусов якобы выступает за ее ужесточение. О самом опросе при этом практически никакой информации не предоставлено

На сайте Института социологии НАН об этом опросе нет ни слова, а МВД сообщает лишь, что среди респондентов мужчины составили 46%, женщины – 54%, молодежь до 30 лет – почти 26%, жители города – 74%, жители села – 26%.

Когда проводился опрос, какова выборка, какие вопросы задавались респондентам и т. д. – ничего не сообщается. МВД рапортует лишь о том, что 50% опрошенных высказались за ужесточение антинаркотической политики в Беларуси, 12,7% – за ее сохранение, 4,6% – за ее смягчение, а треть респондентов назвали ее неэффективной в нынешнем виде.

 
 
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Пресс-служба министерства внутренних дел Беларуси опубликовала 7 сентября результаты опроса, проведенного институтом социологии НАН РБ, на тему...
 
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