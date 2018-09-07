На сайте Института социологии НАН об этом опросе нет ни слова, а МВД сообщает лишь, что среди респондентов мужчины составили 46%, женщины – 54%, молодежь до 30 лет – почти 26%, жители города – 74%, жители села – 26%.





Когда проводился опрос, какова выборка, какие вопросы задавались респондентам и т. д. – ничего не сообщается. МВД рапортует лишь о том, что 50% опрошенных высказались за ужесточение антинаркотической политики в Беларуси, 12,7% – за ее сохранение, 4,6% – за ее смягчение, а треть респондентов назвали ее неэффективной в нынешнем виде.



