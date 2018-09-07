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И так бывает. Ночью пьяный минчанин ошибся адресом, влез в чужое окно и уснул в квартире соседки
Ночью в милицию позвонила женщина и сообщила, что у нее дома спит неизвестный мужчина, рассказали во Фрунзенском РУВД Минска.
По прибытии милиционеров оказалось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, перепутал адрес и не понимал, где он находится.
Ночью он подошел к входной двери чужой квартиры. Ключом открыть не смог. Так как квартира находится на первом этаже, он залез через открытое окно балкона, прошел в комнату и прилег на диван.
Хозяйка не сразу услышала шум в соседней комнате. Обнаружив нежданного гостя, женщина испугалась и позвонила в милицию.
Мужчина живет в соседнем доме по ул. Лобанка, по расположению его квартира находится так же, как и у женщины.
В отношении него составлен протокол по ст.17.3 ч.3 КоАП —распитие алкогольных напитков в общественных местах.
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Ночью в милицию позвонила женщина и сообщила, что у нее дома спит неизвестный мужчина, рассказали во Фрунзенском РУВД Минска.
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