И так бывает. Ночью пьяный минчанин ошибся адресом, влез в чужое окно и уснул в квартире соседки

По прибытии милиционеров оказалось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, перепутал адрес и не понимал, где он находится.





Ночью он подошел к входной двери чужой квартиры. Ключом открыть не смог. Так как квартира находится на первом этаже, он залез через открытое окно балкона, прошел в комнату и прилег на диван.





Хозяйка не сразу услышала шум в соседней комнате. Обнаружив нежданного гостя, женщина испугалась и позвонила в милицию.





Мужчина живет в соседнем доме по ул. Лобанка, по расположению его квартира находится так же, как и у женщины.





В отношении него составлен протокол по ст.17.3 ч.3 КоАП —распитие алкогольных напитков в общественных местах.



