|
Производитель «Эупенты»: вакцина зарегистрирована в 9 странах, используется – в 41
08.09.2018 09:34 — Разное | Ежедневник
«Эупента» зарегистрирована в девяти странах, включая Южную Корею.
Вакциной «Эупента» прививают детей в 41 стране мира. Представители производителя вакцины, о которой так много говорили в Беларуси в последнее время, рассказали
Ребенку вводили две вакцины — «Эупента» (производство LG Chem. Ltd, Южная Корея) и «Иммовакс Полио» (производство Sanofi Pasteur, Франция). На данный момент приостановлено применение двух серий указанных вакцин до момента выполнения всех необходимых расследований. Но другими сериями вакцин «Эупента» и «Иммовакс Полио» прививают и сейчас: они вне подозрений экспертов.
«Иммоваксом Полио» прививают от полиомиелита, а «Эупентой» — от дифтерии, столбняка, коклюша, гемофильной (ХиБ) инфекции, вирусного гепатита В.
Как выяснилось позже, южнокорейская вакцина не была занесена в Реестр лекарственных средств Беларуси. Вакцину «Эупента» стали использовать вместо российской АКДС, ее закупили в 2017 году. Минздрав
Качество и безопасность вакцины, в том числе по словам чиновников Минздрава, гарантировала преквалификация ВОЗ. Представитель ВОЗ в Беларуси
— «Эупента» зарегистрирована в девяти странах, включая Южную Корею, Узбекистан, Пакистан, Шри-Ланку, Мьянму, Сирию, Эфиопию, Филиппины, Демократическую Республику Конго. Регистрационное досье с переводом было направлено в Беларусь в конце августа. Мы получили уведомление от Министерства здравоохранения, что они проинспектируют наш завод в Корее при первой возможности, — говорится в комментарии отдела по коммуникациям LG Chem.
По словам представителей компании, «Эупенту» используют для вакцинации детей в следующих странах, без учета Беларуси:
На вопрос о том, поставляет ли компания «Эупенту» в постсоветские страны, страны ЕС, США, представители компании ответили:
— Мы поставляем «Эупенту» в Армению, Таджикистан и Туркменистан. Кроме того, готовимся к регистрации в Украине. Так как в ЕС и США используют DTaP (бесклеточный коклюш), а не DTwP (цельноклеточный коклюш), мы не можем поставлять вакцину в эти страны.
Напомним, что вакцины, которые защищают от коклюша,
Представители LG Chem отметили, что с момента запуска производства «Эупенты» по данным на июль 2018 года использовали 52 млн доз вакцины. И ни разу не было никаких побочных эффектов.
Sanofi Pasteur о вакцинах: «Запрос был срочным, мы не могли в сжатые сроки существенно увеличить объемы»
Объясняя, почему все-таки для вакцинации детей Минздрав закупил именно «Эупенту», представители ведомства пояснили, что также обращались и в другие компании. Однако там не смогли поставить вакцину в сжатые сроки.
«Министерство здравоохранения обратилось к ведущим производителям зарегистрированных вакцин, в состав которых входят компоненты „коклюш, дифтерия, столбняк“, — это Sanofi Pasteur и GlaxoSmithKline — с просьбой изыскать возможность оперативной поставки необходимых вакцин. К сожалению, были получены ответы о невозможности поставки необходимого количества в короткие сроки в связи с длительностью технологического цикла производства», —
— В середине ноября 2017 года компания Sanofi Pasteur получила запрос от организации, осуществляющей закупки для Министерства здравоохранения Республики Беларусь, о срочной поставке 280 тыс. доз вакцины от дифтерии, столбняка и коклюша (DTaP). В портфеле Sanofi Pasteur нет такой трехкомпонентной вакцины, которая была бы зарегистрирована в Беларуси и соответствовала бы белорусскому Национальному календарю профилактических прививок. Тем не менее, эти три компонента входят в состав других наших комбинированных вакцин, которые зарегистрированы в Беларуси: тетравалентную (DTaP+IPV (полиомиелитный компонент), пентавалентную (DTaP + Hib (вакцина против гемофильной инфекции тип b)+IPV), и гексавалентную (DTaP+Hib+IPV+HepB (вакцина против гепатита B), — ответил Гийом Ошальтер,генеральный менеджер Sanofi Pasteur в России и Беларуси TUT.BY. — Поскольку полученный нами запрос был срочным и так как производство вакцин — это очень сложный, занимающий длительное время процесс, мы не могли в сжатые сроки существенно увеличить объемы незапланированного ранее производства дополнительных доз пентавалентной и тетравалентной вакцин, однако мы смогли предложить нашу гексавалентную вакцину к поставкам в полном объеме (280 тыс. доз). В конце 2017 года мы представили подробный график поставок и информацию о доступных партиях данной вакцины организации, осуществляющей закупки для Министерства здравоохранения Республики Беларусь, но, к сожалению, так и не получили ответ на наше письмо.
В компании также пояснили, что производство одной партии комбинированной вакцины может занимать до 36 месяцев, в то время как производство таблеток длится примерно 3 недели.
— Около 70% времени при этом занимает контроль качества, являющийся обязательным на каждом этапе производства и необходимый в связи с биологической природой вакцин. Длительный процесс производства вакцины требует заблаговременного планирования объемов (оптимально — за 2−3 года) с тем, чтобы своевременно удовлетворить потребность населения, — ответили там.
Дозвониться в белорусский офис компании GlaxoSmithKline TUT.BY не удалось. На письменный запрос портала в российском офисе компании также пока не ответили.
Производитель АКДС по поводу ситуации с вакцинами: «Больше эту тему не затрагиваем»
В пресс-службе научно-производственного объединения по медицинским иммунобиологическим препаратам «Микроген», где и производят вакцину АКДС, от комментариев TUT.BY отказались, заметив, что данную ситуацию они уже комментировали другим СМИ и возвращаться к этой теме больше не будут.
В комментарии изданию
«В большинстве из этих случаев после проведения дополнительных контролей препараты были успешно возвращены в обращение. В остальных случаях — произведена замена. Зачастую подобные ситуации вызваны расхождением нормативных требований, которые предъявляются надзорными органами. Так, например, трактовка требований нормативной документации в России и в других странах может отличаться, что и становится причиной „забраковки“ продукции, независимо от качества самого препарата», — подчеркнули в компании в комментарии
Также в «Микроген» изданию рассказали, что в 2017 году, когда в Беларуси сложилась критическая ситуация с исполнением календаря прививок, они пригласили экспертов из Беларуси для проведения совместного контроля, и «в очередной раз качественная АКДС-вакцина была поставлена в республику».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Эупента» зарегистрирована в девяти странах, включая Южную Корею.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)