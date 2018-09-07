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Пьяный минчанин ошибся адресом и влез в чужую квартиру

08.09.2018 10:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Пьяный минчанин ошибся адресом и влез в чужую квартиру
Фото из открытых источников

Будучи в состоянии алкогольного опьянения, ночной гость подошел к входной двери чужой квартиры. Открыть дверь ключом он не смог, потому решил зайти с балкона, благо, квартира находится на первом этаже. Проникнув в помещение, мужчина лег спать на диван. 

Пьяный минчанин ошибся адресом и влез в чужую квартиру Минчанин заявил в милицию об угоне автомобиля, забыв, где он его оставил

Хозяйка жилья не сразу услышала шум в соседней комнате. Обнаружив нежданного гостя, женщина испугалась и вызвала правоохранителей, сообщили в ГУВД Мингорисполкома. 

Выяснилось, что мужчина живет в соседнем доме по ул. Лобанка, по расположению его квартира находится так же, как и у женщины.

В отношении нарушителя составлен протокол по ст.17.3 ч.3 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. 

 
 
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‍Ночью 7 сентября в столичную милицию позвонила женщина, которая сообщила, что у нее дома спит неизвестный мужчина.
 
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