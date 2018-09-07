Пьяный минчанин ошибся адресом и влез в чужую квартиру

Будучи в состоянии алкогольного опьянения, ночной гость подошел к входной двери чужой квартиры. Открыть дверь ключом он не смог, потому решил зайти с балкона, благо, квартира находится на первом этаже. Проникнув в помещение, мужчина лег спать на диван.

Хозяйка жилья не сразу услышала шум в соседней комнате. Обнаружив нежданного гостя, женщина испугалась и вызвала правоохранителей, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Выяснилось, что мужчина живет в соседнем доме по ул. Лобанка, по расположению его квартира находится так же, как и у женщины.

В отношении нарушителя составлен протокол по ст.17.3 ч.3 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.