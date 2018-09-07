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Цветочная феерия Сухорученковых

08.09.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Цветочная феерия Сухорученковых
У меня всегда вызывают восторг придомовые участки, утопающие в цветах. На днях я не только побывала на одном из них, но и пообщалась с его хозяевами, и запечатлела всю красоту на фото. 

 

Дом свислочан Николая Михайловича и Нины Федоровны Сухорученковых, построенный в своеобразном архитектурном стиле, расположен в микрорайоне Северный на немноголюдной тихой улице Крашевского. Поэтому не каждый житель города может любоваться красотой, которая царит на этом участке с ранней весны до поздней осени. Здесь что ни пядь земли – все в цветах.

Цветочная феерия Сухорученковых

 

Цветочная феерия Сухорученковых

 
Серьезным благоустройством дворовой территории и разведением цветов супруги занялись около трех лет назад, инициатива исходила от Нины Федоровны. Поначалу она даже скрывала от мужа, что выписывает дорогостоящие семена через интернет-магазин. Но когда рассада стала превращаться в шикарные цветочные композиции, Николай Михайлович охотно начал помогать супруге. В подвале дома для рассады он смастерил пятиярусные полки с подсветкой, потом подключился к пикированию и поливке цветов. Одним словом, обязанности по цветоводству разделили на двоих. В результате кропотливого труда во дворе Сухорученковых, не считая клумб, двести горшков цветочных растений.

Цветочная феерия Сухорученковых


– Мы не сосредотачиваемся на одном виде цветов, разводим колеусы, петуньи, розы, лилии, канны, гортензии, имеются биденсы, бакопы, ипомеи, остеоспермумы, эустомы и многие другие, – рассказывает об изобилии цветов Нина Федоровна. – Разведение цветов – процесс кропотливый, но увлекательный, особенно, когда видишь плоды своего труда.
А плодами совместного труда супругов не налюбоваться! У забора в ряд выстроились красные канны, их разбавляют куст гортензии, разноцветные петуньи и низкорослые цветы. За ограждением не менее яркая цветочная картина. Центральное место здесь занимает крыльцо, оно пестрит яркими цветочными композициями в горшках. Среди туй, виноградника и декоративных кустарников просматриваются самодельные металлические конструкции-подставки с пышными петуньями. Нельзя не заметить и ванны с благоухающими цветами.
– Супруг хотел выбросить старую сантехнику, но знакомые подсказали, что из нее может получиться неплохая клумба для растений. Мы этот момент учли, и смотрите, какая неординарная композиция вышла, – показывает во время экскурсии по участку Нина Федоровна.

Цветочная феерия Сухорученковых

 
Таких композиций здесь не счесть. Под «вазы» для цветов супруги приспосабливают старые ведра, тазы, иногда непригодную посуду цветоводам отдают соседи. Правда, ее супруги используют на хоздворе. Да-да, и на этой территории у хозяев полный порядок. Впрочем, как и в семейной жизни.
Познакомились супруги в Севастополе. Молодая девушка Нина из Доброволи приехала в этот город работать, Николай из Беслана здесь исполнял свой воинский долг. После службы Николай предложил белоруске поехать с ним на родину, в Северную Осетию. Нина любила молодого человека, поэтому решила следовать за ним. Прожив в Беслане год, она поняла, что сильно скучает по синеокой Беларуси, родным и близким. Николай видел это и как истинный джентльмен увез супругу на родину, и сам тут прижился.

Цветочная феерия Сухорученковых

 
Перспективного столяра-мебельщика приняли на работу в Свислочскую МСО. На предприятии Николай Федорович трудился четыре десятка лет. И сегодня, будучи на заслуженном отдыхе, супруги не сидят на месте: благоустраивают участок, выращивают кур, уток, свиней, ухаживают за огородом. А вечером, когда садится солнышко, Нина Федоровна и Николай Михайлович делают свой любимый ароматный кофе, выходят во двор на качели и долго беседуют. Анализируют пройденный день, строят планы на будущее. Помимо повседневной работы, они затеяли ремонт в доме: сейчас занимаются заменой оконных блоков. И может быть, уже через несколько лет на тематической странице газеты появится уютный интерьер их большого двухэтажного дома, построенного с любовью и душой.

Цветочная феерия Сухорученковых

 

Цветочная феерия Сухорученковых

 

 

Елена КЕДИК.

Фото автора.

 
 
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У меня всегда вызывают восторг придомовые участки, утопающие в цветах. На днях я не только побывала на одном из них, но и пообщалась с его хозяевами, и запечатлела...
 
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