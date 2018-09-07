Пинск входит в число 11 городов страны, по которым были даны особые поручения Президента



В Пинском горисполкоме 4 сентября состоялось заседание хозяйственного актива города. В нем приняли участие председатель Брестского областного комитета А.В. Лис, его заместители А.А. Клец и В.И. Ольшевский, а также руководители предприятий, организаций Пинска, сотрудники горисполкома, представители общественных формирований.

Первым пунктом повестки заседания хозактива стали кадровые вопросы. Так, с 5 сентября 2018 года председатель Пинского горисполкома А.В. Мулярчик возглавил открытое акционерное общество «Белсолод» в Иваново. Пока обязанности председателя городского исполнительного комитета будет исполнять его первый заместитель М.Н. Самолазов.

– К работе Андрея Владимировича, который возглавлял горисполком более четырех лет, претензий нет. Но его больше тянет к реальному сектору экономики, и он давно изъявлял желание перейти на практическую работу, которой занимался ранее и которую хорошо знает. И такая возможность появилась. На крупном предприятии «Белсолод» сейчас нужен руководитель, и поэтому было принято такое решение, – подчеркнул А.В. Лис.

Губернатор поблагодарил А.В. Мулярчика за результативную работу, вклад в социально-экономическое развитие Пинска и вручил Благодарственное письмо Брестского областного исполнительного комитета. Также добрые слова в адрес А.В. Мулярчика прозвучали от председателя городского Совета депутатов Л.А. Лемешевского и председателя Совета директоров города А.К. Судника.



Андрей Владимирович Мулярчик поблагодарил руководство облисполкома, сотрудников Пинского горисполкома и всех пинчан за понимание и совместную работу: «Очень волнительно и непросто трудиться на своей малой родине – это требует ответственности, принципиальности и взвешенности при принятии решений. Вместе с командой нам удалось многое воплотить в жизнь, в том числе особенные проекты, уникальные, характерные непосредственно для Пинска».

Во второй части заседания шла речь о социально-экономическом развитии города над Пиной. А.В. Лис отметил, что столица Полесья входит в число 11 городов страны, по которым были даны особые поручения Главы государства А.Г. Лукашенко. Речь идет о принятии эффективных управленческих решений, определении точек роста, которые позволят активнее совершенствоваться средним городам, таким как Орша, Борисов, Молодечно, Лида, Барановичи, Пинск.



На хозактиве говорили о ситуации, сложившейся в промышленности, строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве и социальной сфере. А.В. Лис подробно остановился на «болевых» вопросах работы некоторых проблемных предприятий. Шла речь о необходимости выпуска инновационной продукции, поиске новых рынков сбыта, модернизации и перепрофилировании. Обеспокоенность вызывают вопросы трудоустройства граждан, а также снижение предпринимательской активности в нашем регионе. Особое внимание уделили сфере ЖКХ, где накопилось немало проблем. В целом на заседании хозактива был обозначен ряд направлений, по которым предстоит принять решения для развития Пинска.

– Необходимо более четко выстраивать программу решения первоочередных проблем. Самое главное – чтобы люди были обеспечены работой, зарплатой, комфортными условиями для жизни, – завершая свое выступление, подчеркнул губернатор.

P.S. За плодотворное сотрудничество А.В. Мулярчика поблагодарили и в Пинском районном исполнительном комитете. Председатель В.В. Ребковец выразил А.В. Мулярчику слова признательности за налаженные двусторонние связи, укрепление сотрудничества между городом и районом и вручил Благодарственное письмо.

Наталья МИЛЕВСКАЯ.

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