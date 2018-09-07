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Пинск входит в число 11 городов страны, по которым были даны особые поручения Президента
08.09.2018 — Разное | Полесская правда
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Первым пунктом повестки заседания хозактива стали кадровые вопросы. Так, с 5 сентября 2018 года председатель Пинского горисполкома А.В. Мулярчик возглавил открытое акционерное общество «Белсолод» в Иваново. Пока обязанности председателя городского исполнительного комитета будет исполнять его первый заместитель М.Н. Самолазов.
– К работе Андрея Владимировича, который возглавлял горисполком более четырех лет, претензий нет. Но его больше тянет к реальному сектору экономики, и он давно изъявлял желание перейти на практическую работу, которой занимался ранее и которую хорошо знает. И такая возможность появилась. На крупном предприятии «Белсолод» сейчас нужен руководитель, и поэтому было принято такое решение, – подчеркнул А.В. Лис.
Губернатор поблагодарил А.В. Мулярчика за результативную работу, вклад в социально-экономическое развитие Пинска и вручил Благодарственное письмо Брестского областного исполнительного комитета. Также добрые слова в адрес А.В. Мулярчика прозвучали от председателя городского Совета депутатов Л.А. Лемешевского и председателя Совета директоров города А.К. Судника.
Во второй части заседания шла речь о социально-экономическом развитии города над Пиной. А.В. Лис отметил, что столица Полесья входит в число 11 городов страны, по которым были даны особые поручения Главы государства А.Г. Лукашенко. Речь идет о принятии эффективных управленческих решений, определении точек роста, которые позволят активнее совершенствоваться средним городам, таким как Орша, Борисов, Молодечно, Лида, Барановичи, Пинск.
– Необходимо более четко выстраивать программу решения первоочередных проблем. Самое главное – чтобы люди были обеспечены работой, зарплатой, комфортными условиями для жизни, – завершая свое выступление, подчеркнул губернатор.
Наталья МИЛЕВСКАЯ.
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> В Пинском горисполкоме 4 сентября состоялось заседание хозяйственного актива города. В нем приняли участие председатель Брестского областного комитета А.В. Лис,...
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