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Наркомания – проблема всего общества, поэтому общество вправе ввести жесткий контроль за употреблением, хранением, сбытом наркотиков

08.09.2018 — Разное | Полесская правда  
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Наркомания – проблема всего общества, поэтому общество вправе ввести жесткий контроль за употреблением, хранением, сбытом наркотиков
В Беларуси с 2015 года указом Президента А.Г. Лукашенко ужесточили наказание за сбыт наркотиков: возрастной порог ответственности за наркопреступления начинается с 14 лет, а максимальный срок лишения свободы за сбыт наркотиков увеличен с 15 до 25 лет.

Сегодня наркомания поразила все страны мира, число употребляющих наркотики превышает 200 миллионов человек. По самым приблизительным оценкам специалистов, от 3 до 4 процентов жителей планеты употребляют наркотики. В Беларуси под наблюдением врачей психиатров-наркологов находится более 15 тысяч человек, злоупотребляющих психоактивными веществами.

– В Пинском районе отмечается снижение количества человек, состоящих на учете в наркологическом диспансере. На сегодня это 39 жителей нашего района, страдающих наркотической зависимостью. 25 человек из них находятся на диспансерном учете, в том числе 8 женщин, 12 – на профилактическом учете, на учете также 2 токсикомана. Двое последних – подростки. Но если на начало 2017 года на учете состояло 57 жителей района, страдающих наркозависимостью, то на 1 января года текущего – 42 человека. Есть динамика к уменьшению этих страшных показателей, – рассказывает начальник Пинского РОВД Сергей Козак. – В 2017 году в сфере незаконного оборота наркотиков выявлено 12 преступлений, в текущем году – 4.

Обратимся к мировой практике. К производителям и распространителям наркотиков разные страны мира применяют разные по своей суровости санкции. В странах Европы – Австрии, Франции и Швейцарии распространение и производство наркотиков грозит сроком лишения свободы до 20 лет, в Дании и Германии – до 15, Швеции – до 10, Венгрии – до 8, Польше – до 7 с половиной лет, Италии – от 2 до 20, Великобритании, Греции, Австралии – до пожизненного. В странах Азии и Африки предусмотрены также длительные сроки тюремного заключения: в Индии – до 20 лет, в Шри-Ланке и Кении – до 10, в Японии, Таиланде, Египте, Нигерии – до пожизненного. В Венесуэле можно попасть на 15 лет, Аргентине, Эквадоре и Коста-Рике – до 12. Законодательством ряда стран за производство и распространение наркотиков предусмотрена смертная казнь. Она введена в Китае, Индии, Бангладеш, Индонезии, Иране, Малайзии, Южной Корее, Таиланде, Турции, Египте, Саудовской Аравии, Сингапуре. В Объединенных Арабских Эмиратах распространение и даже подозрение на распространение наркотиков карается смертной казнью или пожизненным заключением. Длительным тюремным заключением карается и употребление наркотиков.

А как не карать, если профилактических мер порой недостаточно? Этих самых мер оказалось недостаточно для двоих жителей нашего района. В прошлом году с острым отравлением наркотическими средствами (передозировка) молодые люди попали в Пинскую центральную больницу. В первом случае житель д. Галево из собранного им же самим дикорастущего мака приготовил отвар, так называемый опий, и употребил его. Во втором случае несовершеннолетний житель д. Березовичи также собрал листья дикорастущей конопли и изготовил наркотическое вещество – марихуану, а затем ее употребил. В текущем году подобных фактов, к счастью, зарегистрировано не было.

Так вот о профилактике. На постоянной основе со склонными к наркомании и прочим антиобщественным недугам проводятся профилактические мероприятия: «трудных» подростков вовлекают в кружки художественной самодеятельности при клубных учреждениях района, проводят с их участием культурно-массовые мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни, анкетирования, тематические программы, встречи с сотрудниками милиции. Информационную работу проводят и зональный центр гигиены и эпидемиологии, и центральная поликлиника, и наркодиспансер, и РОВД, и все учреждения образования и культуры. Устраиваются «показательные» суды с приглашением подростков. В пресечении фактов незаконного оборота наркотиков задействованы военно-служащие Пинского пограничного отряда.

Одной из наиболее актуальных проблем для нашего региона остается произрастание на территории Пинщины наркосодержащих культур. По количеству уничтоженных посевов Пинский район традиционно «занимает первые места» в Брестской области. Борются с этим злом с помощью специальной программы «Мак». В текущем году в ее рамках уже уничтожено более 4 500 килограммов наркосодержащих растений, произраставших на площади более 0,5 гектара. И работа эта будет продолжена.

Наркомания – это проблема, касающаяся не только здоровья отдельных людей, страдающих этим недугом. Наркомания – это проблема общества в целом. Так или иначе, она затрагивает все его элементы, прежде всего требуя расходов на лечение наркоманов, на ликвидацию последствий всякого рода преступлений, совершаемых ими в состоянии наркотического опьянения. Поэтому общество вправе ввести жесткий контроль за употреблением, хранением, сбытом наркотических средств.

Вероника НИКОЛАЕВА.


Наркомания – проблема всего общества, поэтому общество вправе ввести жесткий контроль за употреблением, хранением, сбытом наркотиков

 
 
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